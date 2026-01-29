Izraelská armáda přestala zpochybňovat palestinský odhad obětí v Gaze: 71 tisíc

Autor: ,
  22:07
Izraelská armáda přijala odhad ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, podle kterého tam bylo ve válce zabito více než 71 tisíc Palestinců. Napsal to ve čtvrtek izraelský deník Haarec. Izrael dosud počty, které ministerstvo kontrolované teroristickým hnutím Hamás každý den aktualizuje, odmítalo. Mnozí mezinárodní experti ale i OSN naopak tyto údaje dlouhodobě považují za věrohodné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
12 fotografií

Izraelská armáda podle Haarecu také uvedla, že tato data analyzuje, aby viděla, kolik je mezi zabitými ozbrojenců a kolik civilistů.

Izrael údaje ministerstva po celou dobu války odmítal, aniž by poskytoval vlastní statistiky obětí bojů v Pásmu Gazy. Izraelské ministerstvo zahraničí tyto údaje v minulosti označilo za „zavádějící a nespolehlivé“.

Bolestná tečka. Izrael oznámil nález těla posledního rukojmího v Pásmu Gazy

Podle údajů naposledy aktualizovaných ve středu zabila izraelská armáda v Pásmu Gazy od 7. října roku 2023 nejméně 71 667 Palestinců. Údaje ministerstva nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty, nicméně více než 90 procent obětí identifikují jménem a dalšími osobními daty.

Údaje se zároveň týkají pouze těch, které podle ministerstva zabila izraelská armáda, nezahrnují tedy ty, kteří zemřeli v důsledku nemocí či hladovění.

Údaje také nezahrnují pohřešované, jejichž těla jsou stále pod sutinami zničených budov. V sutinách nalezené mrtvé, případně oběti nových izraelských útoků, ministerstvo zahrnuje do aktualizovaných statistik.

Izrael potvrdil příměří v Pásmu Gazy. Armáda má přimět Hamás k odzbrojení

Od počátku nynějšího příměří, které vstoupilo v platnost 10. října minulého roku, izraelská armáda podle ministerstva v pásmu zabila 492 lidí a tamní úřady našly v sutinách 715 obětí dřívějších útoků.

Izraelská armáda v minulosti uvedla, že v Pásmu Gazy zabila nejméně 22 000 ozbrojenců, přičemž dalších 1 600 jich zabila na území Izraele při útoku Hamásu a jeho spojenců v říjnu 2023.

Poměr zabitých civilistů a ozbrojenců byl podle armády v průběhu války víceméně stejný, a to dva až tři zabití civilisté na jednoho zabitého ozbrojence, napsal server The Times of Israel.

