Izrael po letech propustil zakladatele Hamásu Júsifa, držel ho ve vazbě bez obvinění

Izrael Júsifa zadržel 19. října 2023 v jeho domě nedaleko Ramalláhu. Poté ho umístil do administrativní vazby, kterou lze prodlužovat každých šest měsíců bez vznesení obvinění. Nakonec jej propustil a přepravil na Západní břeh Jordánu, potvrdil agentuře AFP jeden z Júsifových synů. Krátce po propuštění skončil v nemocnici v Ramalláhu.
Jednasedmdesátiletý Júsif patřil v 80. letech minulého století k zakladatelům Hamásu a byl dlouho jeho čelním představitelem na Západním břehu Jordánu.
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Další rána pro Hamas: syn jednoho ze zakladatelů hnutí donášel Izraeli
Vězněn byl v Izraeli několikrát. Jeho nejstarší syn Mosab Hasan Júsif byl více než deset let konfidentem izraelské kontrarozvědky Šin Bet. Po odhalení spolupráce s Izraelem se odstěhoval pod novou identitou do Spojených států.
Po útoku ze 7. října Izrael držel v administrativní vazbě tisíce Palestinců zatčených v Pásmu Gázy, část z nich pustil na svobodu v rámci dohody o propuštění rukojmích držených Hamásem. Institut čelí kritice ze strany lidskoprávních organizací, podle úřadů však administrativní vazba pomáhá předejít útokům.