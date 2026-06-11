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Izrael po letech propustil zakladatele Hamásu Júsifa, držel ho ve vazbě bez obvinění

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  21:18
Izrael pustil na svobodu jednoho ze zakladatelů palestinského teroristického hnutí Hamás. Hasan Júsif strávil ve vazbě bez oficiálního obvinění dva a půl roku. Úřady propuštění nekomentovaly. Izrael muže zadržel krátce po teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023.
Jeden ze zakladatelů palestinského teroristického hnutí Hamás Hasan Júsif (19....

Jeden ze zakladatelů palestinského teroristického hnutí Hamás Hasan Júsif (19. srpna 2020) | foto: Profimedia.cz

Jeden ze zakladatelů palestinského teroristického hnutí Hamás Hasan Júsif (20....
Hasan Júsif starší (uprostřed) na snímku z roku 2005 při jednání s egyptským vyjednavačem (vpravo)
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Izrael Júsifa zadržel 19. října 2023 v jeho domě nedaleko Ramalláhu. Poté ho umístil do administrativní vazby, kterou lze prodlužovat každých šest měsíců bez vznesení obvinění. Nakonec jej propustil a přepravil na Západní břeh Jordánu, potvrdil agentuře AFP jeden z Júsifových synů. Krátce po propuštění skončil v nemocnici v Ramalláhu.

Jednasedmdesátiletý Júsif patřil v 80. letech minulého století k zakladatelům Hamásu a byl dlouho jeho čelním představitelem na Západním břehu Jordánu.

Další rána pro Hamas: syn jednoho ze zakladatelů hnutí donášel Izraeli

Vězněn byl v Izraeli několikrát. Jeho nejstarší syn Mosab Hasan Júsif byl více než deset let konfidentem izraelské kontrarozvědky Šin Bet. Po odhalení spolupráce s Izraelem se odstěhoval pod novou identitou do Spojených států.

Po útoku ze 7. října Izrael držel v administrativní vazbě tisíce Palestinců zatčených v Pásmu Gázy, část z nich pustil na svobodu v rámci dohody o propuštění rukojmích držených Hamásem. Institut čelí kritice ze strany lidskoprávních organizací, podle úřadů však administrativní vazba pomáhá předejít útokům.

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