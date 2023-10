Cynické, kritizuje WHO debaty, zda jsou počty obětí uváděné Hamásem spolehlivé

Světová zdravotnická organizace (WHO) kritizuje debaty o spolehlivosti počtů obětí, které zveřejňuje palestinské teroristické hnutí Hamás ovládající Pásmo Gazy. Považuje je za cynické. Zástupce WHO v pátek řekl, že obdrželi odhad, že pod troskami v Gaze je zhruba tisíc dosud neidentifikovaných těl, která zatím nezapočítali do celkové bilance palestinských obětí.