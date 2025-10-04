Izrael dál útočí v Pásmu Gazy, Trumpovým výzvám navzdory. Nemocnice hlásí mrtvé

Autor: ,
  10:43
Izraelská armáda v sobotu podnikla řadu úderů v Pásmu Gazy, a to navzdory výzvě amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavit bombardování. Informují o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na místní úřady. Izraelská armáda varovala obyvatele města Gaza, že se nadále nacházejí v nebezpečné válečné zóně. Vyzvala je, aby se nepřibližovali k oblastem, kde provádí operace.
Izraelská armáda znovu zaútočila na město Gaza v palestinském Pásmu Gazy. (4. října 2025)

Izraelská armáda znovu zaútočila na město Gaza v palestinském Pásmu Gazy. (4. října 2025) | foto: Reuters

Vysídlení Palestinci v Pásmu Gazy u improvizovaného příbytku (4. října 2025)
Vysídlení Palestinci v Pásmu Gazy u improvizovaného příbytku u cesty (4. října...
Mluvčí palestinské civilní obrany Mahmúd Basal řekl, že cílem izraelských úderů se stalo město Gaza i další oblasti Pásma Gazy. Nemocnice v Gaza City informovala o čtyřech mrtvých lidech a nemocnice ve městě Chán Júnis na jihu pásma o dvou mrtvých dětech, píše agentura AFP.

Teroristické hnutí Hamás v pátek oznámilo, že je ochotno předat všechny izraelské rukojmí, živé i mrtvé, jak navrhuje Trumpův plán ukončení války. Trump následně vyjádřil přesvědčení, že Hamás je připraven na trvalý mír, a uvedl, že Izrael musí okamžitě zastavit bombardování Gazy.

Palestinský islámský džihád, který se podílel na teroristickém útoku na jihu Izraele ze 7. října 2023 a který dříve zadržoval část rukojmích, v sobotu reakci Hamásu na Trumpův plán podpořil.

Vysídlení Palestinci v Pásmu Gazy u improvizovaného příbytku (4. října 2025)
Vysídlení Palestinci v Pásmu Gazy u improvizovaného příbytku u cesty (4. října 2025)
Trumpův plán nepočítá s tím, že by Hamás měl v budoucnosti Pásma Gazy nějakou roli. Dokument navrhuje plné odzbrojení palestinského území a ustanovení technokratické palestinské vlády bez účasti politických stran. Na ni by dohlížela mezinárodní rada vedená Trumpem.

V Pásmu Gazy by měla působit Mezinárodní stabilizační síla, na jejímž vzniku by USA spolupracovaly s arabskými zeměmi. Postupně by nahradila izraelskou armádu. Členové Hamásu, kteří by s novým pořádkem souhlasili a složili zbraně, by mohli zůstat v Gaze. Ostatní by měli odejít do zemí, které je budou ochotné přijmout.

Hamás souhlasil předat všechna izraelská rukojmí, Trump pohrozil „peklem“

Válka v Gaze vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu podle různých zdrojů 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Izrael dál útočí v Pásmu Gazy, Trumpovým výzvám navzdory. Nemocnice hlásí mrtvé

