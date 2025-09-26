Zničili jsme většinu Hamásu, uvedl Netanjahu v OSN. Řada delegátů opustila sál

Autor: ,
  14:49aktualizováno  15:31
Izraelská armáda dostala nařízeno, aby do Pásma Gazy odvysílala projev, který právě pronáší izraelský premiér Benjamin Netanjahu na Valném shromáždění OSN v New Yorku. Informaci médií potvrdila premiérova kancelář a dodala, že tlampače budou umístěné jen na izraelské straně hranice s palestinským územím. Netanjahu zatím řekl, že práce izraelské armády ještě není dokončená.
50 fotografií

Izraelský premiér upozornil, že má v klopě saka připevněný QR kód, který každému ukáže, proč Izrael dodnes bojuje v Gaze. Připomněl tak útok ze 7. října 2023, kdy teroristé z Hamásu zavraždili přes 1 200 lidí. „Zabili přeživší holocaustu, prarodiče, babičky s vnuky,“ řekl s tím, že se teroristé dodnes ukrývají v Gaza City, boj armády proto ještě neskončil.

Izrael podle něj zdevastoval íránský jaderný a balistický program, tvrdě udeřil na jemenské povstalce a libanonské militantní hnutí Hizballáh a zničil většinu teroristické organizace Hamás v Pásmu Gazy. Řada delegátů před jeho projevem opustila sál, přesto se po jeho slovech ozývá potlesk.

Ve vzkazu namířeném přímo osmačtyřiceti rukojmím dodnes drženým v Gaze, řekl: „Naši stateční hrdinové, lidé jsou s vámi. Nepřestaneme, dokud vás nedostaneme domů.“ A Gazanům, kterým se podle něj projev objeví v mobilech, řekl: „Složte zbraně, nechte naše lidi jít, vysvoboďte rukojmí teď hned. Pokud to uděláte, budete žít, pokud ne, sejmeme vás.“

Řekl také, že Hamás využívá civilisty jako živé štíty „v choré propagandě proti Izraeli, což jim západní média žerou i s navijákem“. Během projevu vytáhl mapku, ale i „kvízové“ otázky, kde se přítomných například ptal, kdo všechno nenávidí Izrael nebo zabíjel Izraelce a další nevinné. Na výběr byly kromě Hamásu i Hizballáh, Írán nebo „všichni zmínění“.

Izraelská média ráno informovala, že armáda dostala příkaz od kanceláře premiéra, aby jeho projev odvysílala do Gazy. Podle jednoho z vojáků, se kterým hovořil izraelský deník Haarec, se jedná o psychologickou válku.

Kancelář premiéra později informaci o vysílání Netanjahuova projevu potvrdila. Uvedla, že dala instrukce civilním úřadům, aby ve spolupráci s armádou umístily tlampače na nákladní vozy na izraelské straně hranice s Pásmem Gazy.

Je načase přestat, vzkázal Trump Izraeli. V Pásmu Gazy věří v dohodu o příměří

Cílem je podle úřadu „odvysílat historický proslov premiéra Netanjahua na Valném shromáždění OSN“. Dříve média uváděla, že reproduktory by mohly být umístěny na vozidlech na palestinském území. Kancelář také armádě a úřadům nařídila, aby zajistily, že tato aktivita neohrozí izraelské vojáky.

Ještě před vydáním stanoviska úřadu zpráva o vysílání projevu a umístění tlampačů v Pásmu Gazy vzbudila kritiku například některých příbuzných rukojmích držených Hamásem.

Obavy ze zatykače? Netanjahuův let se cestou do USA vyhnul řadě zemí

Izrael už skoro dva roky bojuje v Gaze proti teroristickému hnutí Hamás. Očekává se, že Netanjahu ve svém proslovu promluví právě o válce a o nedávném uznání palestinského státu ze strany několika zemí, například Francie, Velké Británie či Austrálie.

Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle místních úřadů kontrolovaných Hamásem přes 65 tisíc Palestinců. Údaj nerozlišuje mezi ozbrojenci a civilisty, OSN ho považuje za věrohodný. Boje vyvolal útok Hamásu na izraelské území v okolí Pásma Gazy ze 7. října 2023, při kterém podle místních úřadů zahynulo na 1 200 lidí. Dalších zhruba 250 teroristé unesli do Gazy.

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

26. září 2025  15:08,  aktualizováno  15:26

Zničili jsme většinu Hamásu, uvedl Netanjahu v OSN. Řada delegátů opustila sál

Stát může stavět byty i školní kampus, říká lídr ANO Havlíček. Chce levnější energie

Hnutí ANO do čela pražské kandidátky nominovalo prvního místopředsedu partaje a bývalého ministra Karla Havlíčka. „Pražští podnikatelé v drtivé většině nemají s návratem EET problém,“ říká. Lídr...

26. září 2025  14:30

Obálka pro soudce i závažná slova o STAN. Co důležitého padlo u soudu s Dozimetrem

V pátek vstoupilo hlavní líčení v kauze Dozimetr do svého pátého dne. Od pondělí se v justičním areálu v Praze Na Míčánkách odehrály mnohahodinové výslechy. Od jednoho obžalovaného padlo přiznání...

26. září 2025  14:13

