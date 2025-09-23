Rukojmí se zbraní u hlavy a varovný vzkaz. Hamás fotografií tlačí na Izrael

„Brzy... Dochází čas!“ varují nyní v angličtině, arabštině i hebrejštině izraelskou vládu, že zemřít mohou i ostatní. Muž na snímku má rozmazanou tvář. Hamás však zveřejnil i video s rukojmím, kterého už identifikovali coby izraelsko-německého občana Alona Ohela. Jeho rodina požádala média, aby video dál nešířila.
Ohel v něm vyzývá izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby zajistil propuštění rukojmích, a své rodině říká, aby proti předsedovi vlády protestovala. Hamás už v minulosti využil rukojmí ke svým propagandistickým videím a psychologickému nátlaku na izraelskou vládu i veřejnost, pondělní vzkaz však patří mezi nejhrozivější.
Zastavte ofenzivu, žádá rukojmí. Hamás ukázal unesené na novém videu
Izrael žádá, aby palestinští radikálové vydali všechna rukojmí najednou, dále také aby Hamás složil zbraně a zbytek vedení se z Gazy stáhl do exilu. Jednání nicméně nepostupují a šance docílit propuštění rukojmích se příliš nezvýšily ani poté, co Izrael zaútočil na vyjednávače Hamásu v Kataru.
Podle izraelských zdrojů listu The Times se jednání mezi oběma stranami nadále vedou, ovšem Hamás prý „nadále riskuje občany města Gaza namísto toho, aby vážně jednal o dohodě“.
Kroky vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a vedení války v Gaze kritizuje část veřejnosti včetně příbuzných obětí a rukojmích. Rodiny zadržovaných také v sobotu uspořádaly protivládní demonstrace v Tel Avivu. Zúčastnily se jich desítky tisíc lidí, kteří volali po propuštění rukojmích i konci bojů v Gaze, jež podle nich životy unesených jen dál ohrožují.
Rána jednání o míru. Útok Izraele v Dauhá může ohrozit život rukojmích v Gaze
Izraelští vojáci nicméně pokračují. Podle armády „zlikvidovali vojenskou infrastrukturu využívanou Hamásem“ a zabili členy buňky, která zaútočila na izraelské vojáky a zranila jednoho důstojníka. Izrael tvrdí, že cílem je osvobodit rukojmí a porazit až tři tisíce ozbrojenců v hlavní „pevnosti Hamásu“.
Ofenziva ve městě Gaza, kde dříve žil zhruba milion lidí a kde byl minulý měsíc potvrzen hladomor, však vyvolala rozsáhlou mezinárodní kritiku. Mluvčí Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) uvedla, že při nedávné návštěvě Gazy viděla, jak Palestinci město stále opouštějí a míří na jih, statisíce dalších tam však podle ní zůstávají. Situaci popsala jako kataklyzmatickou.
Gaza hoří, hlásí Netanjahuův ministr. Izrael ve městě zahájil masivní ofenzivu
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, armáda od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 65 tisíc Palestinců. OSN tyto údaje, které nicméně nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.
Kolaborace s Izraelem se trestá smrtí
Podle záběrů kolujících na internetu byli ve městě Gaza zabiti tři muži obvinění z kolaborace s Izraelem. Zdroj z Hamásu agentuře Reuters řekl, že popravy provedla „Společná operační kancelář palestinského odporu“.
Investigativní novináři z redakce BBC Verify dospěli k závěru, že tři muži byli zabiti před nemocnicí Šífa v centru města, které je hlavním cílem nynější izraelské pozemní ofenzivy. Na videích, která se objevila v neděli večer, je vidět nejméně pět maskovaných mužů, před nimiž klečí tři Palestinci se zavázanýma očima, zatímco velký dav lidí přihlíží.
Z Pásma Gazy chce udělat místo, kde nelze žít, obvinil katarský emír Izrael
Jeden z ozbrojenců následně prohlásí „padlo rozhodnutí, že všichni kolaboranti dostanou trest smrti“. Ozbrojenci následně za skandování davu oslavujícího ozbrojené křídlo Hamásu tři muže povalí na zem a střelí je několika ranami do zad a do hlav.
Zveřejnění podobných videí z Gazy je vzácné, poznamenává BBC. Média ovšem už v minulosti informovala o případech, kdy Hamás mučil či zabíjel své odpůrce ve snaze umlčet odpor. V květnu s Hamásem spojené skupiny údajně zabily čtyři Palestince odsouzené za rabování humanitárních konvojů.
Na záběrech z neděle jeden z ozbrojenců uvádí, že hlavním kolaborantem, kterého chce skupina popravit, je Jásir Abú Šabáb. Podle BBC jde o předáka klanu, který podle médií vyzbrojovala izraelská vláda a jenž působí pod izraelskou kontrolou v oblasti Rafáhu na jihu pásma. Skupina se podle BBC prezentuje jako opozice vůči Hamásu. Netanjahu v červenci potvrdil, že Izrael v Pásmu Gazy vyzbrojuje klany, které odporují Hamásu.
Abú Šabáb však na sociálních sítích uvedl, že „kategoricky odmítá“, že by Izrael jeho skupině dodával zbraně. Stejný měsíc vysoce postavený představitel Hamásu BBC sdělil, že hnutí ztratilo kontrolu nad velkou částí Pásma Gazy a že jej na těchto místech nahrazují klany.