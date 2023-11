Netanjahu měl vůči Hamásu pomýlenou strategii, říká izraelská politoložka

Jste odbornice na izraelsko-palestinský konflikt a říkáte, že situace nevyžaduje, abychom se přikláněli k jedné, nebo druhé straně. Jak to myslíte?

Je důležité rozlišovat mezi tím, když se v izraelsko-palestinském konfliktu lidé kloní k jedné, nebo druhé straně – to je naprosto legitimní. I v Izraeli jsou přece lidé, kteří do určité míry palestinskou věc podporují. Uznávají, že Palestinci mají nárok na nezávislý stát a právo na sebeurčení. Ale tohle se vůbec netýká útoku, který provedl Hamás 7. října.