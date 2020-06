Velké řeči, nebo velká anexe? Izraelská armáda se chystá i na „válečný stav“

, aktualizováno

Bude to 30 procent Západního břehu, jen 25 procent, anebo nic? Zatím jsou to jen dohady. Anexe je teď v Izraeli jedním z nejčastěji skloňovaných slov poté, co další vláda Benjamina Netanjahua složila letos v květnu přísahu. OSN, arabské státy a Evropská unie varují a protestují, vypadá to ale, že Netanjahu se nakonec rozhodne podle toho, co řekne Donald Trump.