Izrael ostřeloval jih Libanonu i po začátku desetidenního příměří

Mezi Libanonem a Izraelem začalo hodinu před půlnocí SELČ platit desetidenní příměří, jehož vyhlášení ve čtvrtek oznámil americký prezident Donald Trump, podle něhož se vztahuje i na hnutí Hizballáh. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle Reuters oznámil, že s příměřím souhlasil, ale že v Libanonu zůstanou izraelští vojáci. To krátce po zahájení příměří uvedla i izraelská armáda. Hizballáh však tento izraelský postup odmítá.
Libanonská média podle Reuters informovala o dělostřeleckých granátech dopadajících po začátku příměří na jih Libanonu. AFP psala o výbuších a střelbě na jižním předměstí Bejrútu, Reuters ji však označil za výstřely do vzduchu oslavující začátek příměří.
Krátce před začátkem příměří utrpěl podle záchranných složek v důsledku střel vypálených z Libanonu vážná zranění jeden muž na severu Izraele, napsala AFP. Izraelské ozbrojené síly následně uvedly, že zasáhly odpalovací zařízení, ze kterých na severní Izrael vypálilo střely proíránské militantní hnutí Hizballáh.
Válka mezi Izraelem, šíitským hnutím Hizballáh a Libanonem začala po více než ročním příměří 2. března. Izrael tvrdí, že podniká údery zaměřené na Hizballáh, který útočí na sever Izraele ve snaze podpořit svého spojence Írán. Podle libanonských úřadů izraelské údery zabily přes 2000 lidí. Izrael také obsadil část jižního Libanonu.