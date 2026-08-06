Leviho, který žije na jihu Západního břehu, státní zástupci v obžalobě podané u okresního soudu obviňují ze zabití z nedbalosti v souvislosti se smrtí aktivisty Hasalína v červenci 2025. Podle izraelského práva je za tento trestný čin stanoven mírnější trest než za vraždu. Obžaloba také Leviho obviňuje z ozbrojeného vniknutí na cizí pozemek a z úmyslného poškození majetku.
Obvinění proti Levimu představuje první případ od 7. října 2023, kdy byl Izraelec obžalován za smrt Palestince na okupovaném Západním břehu, uvedla izraelská nevládní organizace B’Tselem. Od té doby, jak uvedla organizace, izraelští osadníci a vojáci na tomto území zabili nejméně 1100 Palestinců.
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Leviho právník nepotvrdil, zda byla obžaloba už podána. Pouze řekl, že státní zastupitelství podle něj učinilo chybné rozhodnutí.
V den vraždy palestinského aktivisty lze na videu vidět, jak Levi střílel do davu Palestinců ve vesnici Umm al-Chajr, odkud aktivista Hasalín pocházel. Svědci uvedli, že jeden z výstřelů, které Levi vypálil, zasáhl Hasalína stojícího několik metrů opodál.
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Hasalín byl významným hlasem vystupujícím proti násilí ze strany osadníků a podílel se na oscarovém filmu Žádná jiná země z roku 2025. Snímek zachycoval boj palestinských obyvatel za ochranu jejich domovů a vesnic. Hasalín jako učitel a otec tří dětí často ve svém domě hostil mezinárodní aktivisty a významné osobnosti.
Levi vlastní nelegálně založenou farmu poblíž Hebronu. Má také firmu pro zemní práce a podle amerického deníku The New York Times pomáhal izraelské armádě srovnat se zemí nejméně jednu palestinskou vesnici na Západním břehu.
Administrativa předchozího amerického prezidenta Joea Bidena na něj uvalila sankce, neboť jej vinila ze zastrašování a násilí vůči Palestincům. Současný prezident Donald Trump však sankce vůči Levimu a dalším osadníkům viněným z extremistického násilí zrušil a označil je za „hluboce nepopulární, inflační, nezákonné a radikální praktiky“.
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Západní břeh, kde žijí asi tři miliony Palestinců, Izrael okupuje a osidluje od jeho obsazení za války v roce 1967. Izraelští osadníci považují Západní břeh Jordánu za biblickou Judeu a Samaří, tedy výsostně židovské území. Na okupovaném území Západního břehu žije asi 500 000 Izraelců a osady územně tříští oblast, kde Palestinci chtějí mít svůj budoucí stát. Většina zahraničních vlád uvádí, že budování izraelských osad na Západním břehu je podle mezinárodního práva nelegální.