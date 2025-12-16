Izraelský osadník zastřelil šestnáctiletého Palestince na Západním břehu

Starosta města potvrdil, že v úterý po pohřbu chlapce zabitého v pondělí izraelskou armádou střelil izraelský osadník do hlavy dalšího mladíka. Podle agentury Reuters by zavražděným měl být mladistvý Ammar Sabbah.
Izraelští osadníci napadli na Západním břehu Palestince. Házeli po nich velké kameny
Izraelská armáda uvedla, že pondělní incident prošetřuje, zatím však neodpověděla na žádost o komentář k úternímu případu.
Více než tisíc mrtvých Palestinců
Od začátku války v Pásmu Gazy, kde od začátku října platí křehké, ale opakovaně narušované příměří, zabili izraelští osadníci či vojáci na Západním břehu více než tisíc Palestinců, uvádí zpráva organizace Human Rights Watch (HRW).
Izrael podle zprávy také častěji zadržuje palestinské obyvatele bez soudu, bourá jejich domy a rozšiřuje výstavbu nových osad, což je z hlediska mezinárodního práva nelegální. Izrael tato obvinění odmítá s tím, že Západní břeh je sporné, nikoli okupované území.
Izraelští osadníci ubili na Západním břehu Jordánu Američana
Výrazně vzrostlo i násilí židovských osadníků vůči Palestincům. Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) v listopadu uvedl, že v říjnu došlo na Západním břehu nejméně k 264 útokům osadníků na Palestince. To je nejvíce za měsíc od roku 2006, kdy OSN začala tyto incidenty monitorovat.