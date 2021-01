Židé se neshodnou o osadách na Západním břehu, příběh bratrů líčí nová kniha

Kniha se jmenuje Opustit Pesagot a devětatřicetiletý Jonatan v ní vysvětluje, proč se odhodlal z osady odejít. Jde nejen o zpověď Žida, který se rozhodl vzdálit se od rodiny a dosavadního života, ale také o výraz nesouhlasu s okupací Západního břehu Jordánu.

Jonatanovi byly čtyři roky, když se rodina v roce 1985 do osady poblíž Ramalláhu přestěhovala. Od ní i od náboženské praxe se odvrátil po vojenské službě a nyní žije v Jeruzalémě, daleko od světa svého o pět staršího bratra, který v roce 2003 založil v Pesagotu vinařství.



Dosáhl s ním značného úspěchu. Nedávno do něj zavítal americký ministr zahraničí Mike Pompeo a podpořil nároky osadníků.

Jaakov jako výraz vděku jedno své víno pojmenoval po Pompeovi a právě touto značkou, která zahrnuje odrůdy Merlot, Cabernet Sauvignon a Petit Verdot, si bratři na knihu připili.

Mezi informacemi na etiketě je hashtag #madeinlegality, tedy vyrobeno legálně. V tomto bodě se ale bratři neshodují.

Nic jsme neukradli, tvrdí jeden z bratrů

„Nic jsme neukradli. Pompeo měl pravdu, když řekl, že Židy k této zemi vážou předci. Říkat, že to tady nelegálně okupujeme, nedává smysl,“ tvrdí Jaakov.

Jonatan se nepře o to, kdo má pravdu a kdo ne, jde podle něj o něco jiného. „Souhlasím, že Židy pojí s touto zemí hluboké pouto, ale všichni, kdo zde žijí, Židé i Palestinci, musejí mít stejné možnosti, a tak to není,“ říká Jonatan.

Bratr se brání tvrzením, že míval s palestinskými sousedy výborné vztahy a s některými je má dodnes, zaměstnává je na vinici. O řešení politického sporu ustavením palestinského státu ale nechce slyšet. Znamenalo by to „oba národy oddělit, vystavět zdi“, tvrdí.

Jonatan trvá na tom, že je nezbytné uznat práva Palestinců, umožnit jim volně se pohybovat a stát se národem.

V knize je také pasáž o tom, jak Palestinci každodenně házeli kameny na autobus, kterým jezdíval Jonatan jako dítě do školy v Jeruzalémě a projížděl Ramalláhem.

„Jednou jsme se začali bránit a házeli kamení taky. A já si představuji, jak ten kámen letí nad hlavami mladých i starých lidí v Ramalláhu aniž někoho zranil, jak přelétl ostnatý drát kolem Pesagotu, stromy, které zasadil můj otec, synagogu a jak pokračuje jako kometa a hledá, kde spadnout.“

„Tak, jak on to popisuje, jsem nad věcmi nikdy nepřemýšlel,“ přiznává Jaakov. „Díváme se na to každý jinak, ale nedá se popřít, že jsme měli lepší šanci na úspěch než naši sousedé v Ramalláhu,“ soudí Jonatan, který v záhlaví knihy napsal: „Bratrovi, s nímž jsem žil, ale jehož názory nesdílím“.