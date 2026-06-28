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Půlstoletí od operace Entebbe. Izraelské osvobození rukojmích vstoupilo do dějin

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Klíčovou součástí prvku překvapení byl černý mercedes, díky němuž měla...

Klíčovou součástí prvku překvapení byl černý mercedes, díky němuž měla izraelská komanda přijíždějící k terminálu s rukojmími vypadat jako vůz diktátora Amina. V herculesu, který jej vezl, bylo vojákům pořádně těsno. | foto: Izraelské obranné síly (IDF)

Návrat rukojmí do Izraele
Stopy po kulkách po protiteroristické operaci z léta 1976 na budově starého...
Návrat rukojmí do Izraele
Vítání zachráněných pasažérů z letadla Air France na Ben Gurionově letišti v...
14 fotografií
Jednou z nejdokonalejších úspěšných protiteroristických akcí v historii se může pyšnit Izrael. Při operaci Entebbe zachránil před půl stoletím rukojmí z uneseného letadla z více než pět tisíc kilometrů vzdáleného ugandského města Entebbe. Letadlo francouzské společnosti Air France, které letělo s 260 lidmi na palubě z Tel Avivu do Paříže, bylo unesli teroristé před 50 lety, 27. června 1976.

Na úspěch akce, která se stala významným precedentem v boji proti terorismu (i ve zdánlivě beznadějných podmínkách lze neustoupit a situaci úspěšně vyřešit silou), měla rozhodující vliv zejména vynikající příprava a moment překvapení.

„Šlo o naprosto neuvěřitelnou záchrannou misi. Celá operace byla naplánována a nacvičena za pouhých 36 hodin. Úspěch to byl obrovský: 102 ze 106 rukojmích bylo osvobozeno, padl pouze jediný izraelský voják, můj bratr Joni, velitel zásahu,“ řekl letos v květnu v Praze lékař a spisovatel Ido Netanjahu, druhý bratr nynějšího izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Ido představoval v Praze svou knihu o operaci s názvem Joniho poslední bitva. Mimo jiné také řekl, že „Evropa by dnes nikdy nenašla odvahu udělat to, co tehdy udělal Izrael v Entebbe.“

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Operace byla tehdy úspěšně završena právě v den, kdy USA slavily 200. výročí vyhlášení nezávislosti. Tehdejší izraelský stálý zástupce v OSN a pozdější prezident Izraele Chaim Herzog při zasedání Rady bezpečnosti OSN řekl: „Jsme pyšní, že malá země jako Izrael mohla dokázat, že pro ni jsou lidská důstojnost, lidský život a svoboda nejdražším statkem. Jsme hrdí nejen na záchranu více než stovky nevinných lidí, mužů, žen i dětí, ale na to, že jsme vykonali důležitou akci na obhajobu lidské svobody.“

Průběh operace

Vše začalo v Aténách 27. června 1976. Tam bylo krátce po odletu ve 12:30 místního času uneseno letadlo společnosti Air France na lince Tel Aviv–Paříž s 248 cestujícími a dvanáctičlennou posádkou.

Čtyři teroristé – dva Palestinci z frakce Lidové fronty pro osvobození Palestiny (PFLP), kterou vedl vystudovaný lékař a vyhlášený únosce letadel a terorista Vádí Haddád, a německá dvojice předstírající, že tvoří manželský pár, která měla blízko k německé teroristické skupině Baader-Meinhofová – přinutili změnit směr do libyjského Benghází. Odtud letadlo po natankování odletělo do Entebbe v Ugandě, v jejímž čele stál tehdy jeden z nejbrutálnějších diktátorů, Idi Amin – Řezník z Kampaly.

V Entebbe přistálo letadlo 28. června v 3:15 místního času, ke čtyřem únoscům se připojili další tři teroristé v čele s Wilfriedem Bösem. Požadovali propuštění 40 palestinských teroristů vězněných v Izraeli a dalších 13 držených v káznicích v Keni, Francii, Švýcarsku a Německu. Neizraelští a nežidovští rukojmí byli propuštěni (30. června přiletěli do Paříže), 106 Izraelců či Židů bylo soustředěno v letištní hale.

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Teroristé vyhrožovali: pokud Izrael jejich požadavky do 48 hodin nesplní, zabijí všechny rukojmí. A Idi Amin navíc požadavky únosců podpořil.

Situace vypadala bezvýchodně. Izrael, který vždy odmítal s teroristy vyjednávat, kontaktoval Mezinárodní výbor Červeného kříže, aby vyjednávání zprostředkoval. Vleklá jednání však byla jen zastíracím manévrem k získání času: současně probíhalo cvičení speciální jednotky na maketách budov letiště, bleskově postavených v Negevské poušti.

Letiště Entebbe bylo totiž postaveno izraelskou firmou Solel Boneh, která ihned dala k dispozici konstrukční plány. Další informace o počtu teroristů, zbraních či zapojení ugandské armády přišly od propuštěných cestujících v Paříži.

Návrat rukojmí do Izraele
Klíčovou součástí prvku překvapení byl černý mercedes, díky němuž měla izraelská komanda přijíždějící k terminálu s rukojmími vypadat jako vůz diktátora Amina. V herculesu, který jej vezl, bylo vojákům pořádně těsno.
Stopy po kulkách po protiteroristické operaci z léta 1976 na budově starého terminálu ugandského letiště Entebbe na snímku z roku 1994.
Návrat rukojmí do Izraele
Vítání zachráněných pasažérů z letadla Air France na Ben Gurionově letišti v Izraeli (1976)
14 fotografií

Pak se Izrael rozhodl k akci. Velitelem operace Entebbe (původně operace Kulový blesk, později přejmenovaná na operace Jonatan, podle jediného Izraelce, který při ní zemřel) byl generál Dan Šomron. Třetího července vzlétla z letecké základny v Šarm aš-Šajchu v Sinajské poušti čtyři dopravní letadla typu Herkules.

V jednom, které bylo upraveno jako polní nemocnice, byly týmy vojenských mediků, v druhém bylo speciální izraelské komando. Byl tam i džíp se třemi muži v ugandských uniformách a černý mercedes, podobný automobilu Idiho Amina. Záměrem bylo, aby si teroristé i ugandská posádka letiště mysleli, že přiletěl Idi Amin, aby sám na místě situaci zhodnotil.

Letadla letěla z Šarm aš-Šajchu do asi pět tisíc kilometrů vzdáleného Entebbe přes Rudé moře a poté přes Džibutsko, Etiopii a Keňu bez jakékoli kontroly ze země a velmi nízko, aby je nemohly zachytit radary. V Entebbe přistála po sedmi hodinách letu večer ve 23:01.

Čtyři mrtví rukojmí

Akce proběhla poměrně hladce a trvala necelou hodinu. Izraelské komando vtrhlo do budovy, rychle zneškodnilo všech sedm únosců a začalo nakládat rukojmí do letadla za občasné palby ugandských vojáků. Při akci bylo osvobozeno 102 rukojmích ze 106: tři byli zastřeleni a zahynula i třiasedmdesátiletá Dora Blochová, která byla ještě před akcí ze zdravotních důvodů převezena do nemocnice v Kampale, kde ji následně zavraždili ugandští vojáci (její ostatky se našly až po pádu Aminova režimu).

Padl i zmíněný velitel izraelského komanda Jonatan Netanjahu (bratr nynějšího premiéra Benjamina Netanjahua), při operaci také zahynulo 35 ugandských vojáků a Izraelci zničili 11 ugandských letadel. Z Entebbe letadla odletěla ve 23:52 do keňského Nairobi k doplnění paliva a poté zpět do Izraele.

RECENZE: Únos letadla, střelba. Ale Operace Entebbe hledí jinam

V Izraeli, kam letadla přiletěla 4. července krátce před polednem, propukly bouře nadšení. I západní svět reagoval s neskrývaným obdivem a tehdejší lídr izraelské opozice Menachem Begin řekl premiéru Jicchaku Rabinovi: „Dobrá práce, pane premiére.“

Nikdo tehdy Izraeli porušení mezinárodního práva (státní suverenity Ugandy a vzdušných prostorů několika afrických států) nevyčítal a ani Rada bezpečnosti OSN nepřijala k operaci žádnou rezoluci.

O operaci byli natočena řada filmů a napsáno několik knih.

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