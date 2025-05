Izraelská armáda v sobotu začala rozesílat desítky tisíc povolávacích rozkazů. Děje se tak poté, co v pátek premiérovi Benjaminu Netanjahuovi představila plán nové ofenzivy v Gaze, pro níž je nutná...

Investor a filantrop Warren Buffett při sobotním setkání s akcionáři své společnosti Berkshire Hathaway nečekaně oznámil, že na konci roku odejde do důchodu. Představenstvu společnosti...

Kdybych spočítal, kolik hodin nebo dní jsem strávil ve věznicích, vyšel by z toho solidní trest, usmívá se psychiatr, řeckokatolický kněz a soudní znalec Jaroslav Maxmilián Kašparů, muž s největším...

Dva německé turisty zasáhl v sobotu odpoledne v Tisé na Ústecku blesk. Muž s vážným zraněním skončil v ústeckém traumacentru, ženu se středně těžkým zraněním převezli záchranáři rovněž do ústecké...

Rusko má „obnovu“ Mariupolu za hotovou. Nejdřív za 18 let, míní investigativci

Poté, co ruská vojska na počátku invaze na Ukrajinu téměř srovnala se zemí strategické město Mariupol, slíbila Moskva celkovou obnovu do tří let. Ačkoliv nyní ruští úředníci hlásí, že tento úkol už...