V Izraeli nefungují zařízení na odsolování, voda z moře je příliš zakalená

Podle portálu The Times of Israel úřady popírají, že by problémy způsobily kybernetické útoky. Zastavení provozu vysvětlily nadměrným zakalením mořské vody.
Tu tak nelze dočasně používat z obav, že by její zpracování poškodilo filtrační systémy. Provozovatelé začali odstavovat zařízení už o víkendu, o stavu ale informovali až v pondělí.
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Portál poukazuje na to, že zpracovaná mořská voda pokrývá až 80 procent spotřeby pitné vody v zemi. Zařízení na odsolování mají tak velký význam pro obyvatelstvo i ekonomiku. Vláda chce zahájit příští rok výstavbu dalšího, sedmého celostátního zařízení.
Výpadek v dodávkách se izraelské úřady snaží pokrýt z jiných zdrojů. Místní úřady na jihu Izraele pak nařídily omezení například v zemědělství. Radnice v Tel Avivu vyzvala k redukci spotřeby vody pro zbytné účely, například zalévání okrasné zeleně či pro sprchy na plážích.
Bez větších omezení je pak situace na severu Izraele, kde zařízení na odsolování nemají v distribuci vody tak velkou váhu, píše Ynet News.