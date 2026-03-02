Znali Teherán jako Jeruzalém. Jak dopravní kamery pomohly zabít Chameneího

Autor: ,
  23:15
Izraelská tajná služba mohla sledovat ochranku nejvyššího vůdce Alího Chameneího a další íránské čelní představitele. Nabourala se do dopravních kamer v Teheránu, což Mossadu společně s americkou CIA pomohlo naplánovat smrtící úder na íránského lídra.
Satelitní snímek ukazuje velký dav truchlících zaplňujících náměstí Enghelab v...

Satelitní snímek ukazuje velký dav truchlících zaplňujících náměstí Enghelab v Teheránu po oznámení smrti nejvyššího íránského vůdce Alího Chameneího. (1. března 2026) | foto: SATELLITE IMAGE (C)2025 VANTOR / HANDOUT / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

Bagdád. Protesty iráckých šíitů po smrti íránského ajatolláha Chameneího (1....
Oblouk kouře stoupá po útoku v Teheránu v Íránu. (2. března 2026)
Stíhačka vzlétá z britské letecké základny RAF Akrotiri na Kypru. (2. března...
Oblouk kouře stoupá po útoku v Teheránu v Íránu. (2. března 2026)
11 fotografií

Izraelci měli přístup k téměř všem teheránským dopravním kamerám roky. Zašifrované snímky se posílaly na servery v Tel Avivu a jižním Izraeli, uvedly dva nejmenované zdroje deníku Financial Times (FT).

Podle jednoho z těchto zdrojů byla jedna z kamer obzvlášť užitečná, jelikož zachytila, kde běžně parkovali členové Chameneího ochranky a řidiči íránských politických špiček.

Prostřednictvím kamer izraelské zpravodajské služby shromažďovaly informace o adresách strážců, jejich pracovních rozvrzích a o tom, koho měli přiděleno chránit.

Zabít 50 lídrů za minutu aneb dekapitace Íránu. Jde o pád celého režimu, líčí experti

Izrael a Spojené státy také narušily mobilní signál v části Teheránu, kde byl Chameneí zabit, takže ti, kteří se snažili kontaktovat bodyguardy a předat případná varování, slyšeli obsazovací tón.

„Znali jsme Teherán tak, jako známe Jeruzalém,“ sdělil FT člen izraelské zpravodajské služby. „A když nějaké místo znáte stejně dobře jako ulici, na které jste vyrůstali, všimnete si jediné věci, která tam nepatří,“ dodal.

Podle představitele, který hovořil s britským deníkem, Izrael použil nástroje umělé inteligence a algoritmy, které vyvinul, aby roztřídil obrovské množství dat, jež shromažďoval o íránském vedení a jeho pohybech.

Taktika Íránu je stupidní, Izrael neodpouští, hodnotí analytik

To umožnilo vystopovat Chameneího na sobotní schůzku, kde byl zasažen, a poskytlo to izraelské tajné službě Mossad a americké Ústřední zpravodajské službě (CIA) důkaz, že vysoce postavení představitelé jsou na cestě na jednání. CIA měla podle zdrojů také lidský zdroj, který poskytl klíčové zpravodajské informace.

Ne všechny podrobnosti o atentátu na Chameneího jsou známy. Některé možná nikdy nebudou zveřejněny, aby byly chráněny zdroje a metody, které se stále používají k vypátrání dalších cílů.

Zabití íránského duchovního vůdce však bylo politickým rozhodnutím, nikoli pouze technologickým úspěchem, uvedlo více než šest současných i bývalých izraelských zpravodajských představitelů.

Zabít 50 lídrů za minutu aneb dekapitace Íránu. Jde o pád celého režimu, líčí experti

Když CIA a Izrael zjistily, že Chameneí bude v sobotu ráno pořádat schůzku ve svých kancelářích poblíž Pasteurovy ulice, naskytla se příležitost ho zabít spolu s mnoha členy nejvyššího vedení.

Spojené státy a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na Írán, kterými mimo jiné zabily Chameneího a desítky dalších předních činitelů.

Americko-izraelské údery v pondělí stejně jako íránská odveta pokračovaly třetím dnem. Hlavní vlna útoků ale podle amerického prezidenta Donalda Trumpa teprve přijde. Trump uvedl, že nedopustí, aby Írán získal jaderné zbraně.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

V Kuvajtu se zřítilo několik amerických stíhaček

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Ropa a plyn kvůli bojům v Íránu prudce zdražují. Dolar posiluje, koruna ztrácí

ilustrační snímek

Ceny ropy výrazně rostou, a to především kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán by mohly omezit dodávky ropy na trh. Stejná situace nastala i u plynu. Jeho růst odpoledne zrychlil až k 50...

2. března 2026  9:50,  aktualizováno  23:44

Znali Teherán jako Jeruzalém. Jak dopravní kamery pomohly zabít Chameneího

Satelitní snímek ukazuje velký dav truchlících zaplňujících náměstí Enghelab v...

Izraelská tajná služba mohla sledovat ochranku nejvyššího vůdce Alího Chameneího a další íránské čelní představitele. Nabourala se do dopravních kamer v Teheránu, což Mossadu společně s americkou CIA...

2. března 2026  23:15

Stovky cílů, zničené bombardéry i lodě. Trump připustil vyslání vojáků do Íránu

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump během slavnostního předávání Medaile cti v...

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že teprve přijde „velká vlna“ útoků ve válce s Íránem, přičemž nevyloučil i pozemní intervenci. Podle USA byla zničena celá flotila 11 íránských lodí v...

2. března 2026  16:54,  aktualizováno  22:54

Letiště v Dubaji částečně obnovila provoz. Smartwings tam ráno vypraví letadlo

Letadlo společnosti Smartwings

Letecká společnost Smartwings vypraví v úterý ráno let do Dubaje a zpět. Z tamního letiště odletěly podle agentur první civilní lety od sobotní uzavírky vzdušného prostoru. Provoz je však stále velmi...

2. března 2026  22:22

Elán uspořádá v Praze v červnu rozlučkový koncert, pak chce skončit

Zpěvák skupiny Elán Jožo Ráž na tiskové konferenci (Praha, 22. září 2025)

České vystoupení slovenské poprockové kapely Elán nazvaný Elán & kamarádi se uskuteční 9. června v pražské O2 areně. Kapela změnila místo a čas koncertu, který loni původně avizovala na 6. červen na...

2. března 2026  21:57

Pražská policie hledala devadesátiletou seniorku. Našli ji městští strážníci

ilustrační snímek

Pražská policie pátrala po devadesátileté seniorce. Našli ji městští strážníci, sdělil v pondělí večer mluvčí policie Jan Daněk. Seniorka ráno odešla z domova a rodina o ní neměla žádné informace....

2. března 2026  18:26,  aktualizováno  21:54

Velikonoční prázdniny 2026

Koledníci vyrazili i v Lounech za velikonoční nadílkou.(21. Dubna 2025)

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

2. března 2026  21:49

Zabít 50 lídrů za minutu aneb dekapitace Íránu. Jde o pád celého režimu, líčí experti

Šíitský muslim drží v Šrínagaru v indickém Kašmíru fotografii nejvyššího...

„Chameneí byl tmelem režimu. Bez něj jde vlastně o změnu režimu,“ popsal íránský expert Beni Sabti bezprecedentní úder USA a Izraele. Teherán v zoufalé odvetě pálí rakety napříč regionem. O délce...

2. března 2026  21:41

Auto na Zlínsku se srazilo s motorkou. Zahynul její řidič se spolujezdkyní

Dopravní nehoda, střet auta a motorky v ulici Ve Žlíbku, Praha (17.7.2024)

Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně zahynuli v pondělí odpoledne při srážce s osobním autem na silnici I/57 u Poteče na Zlínsku. Kvůli nehodě byla silnice několik hodin obousměrně uzavřena a...

2. března 2026  20:49

Na dálnici D5 u Rozvadova skočil muž z mostu. Policie místo uzavřela

Nedaleko obchodního centra na Černém mostě někdo zapálil stan, uvnitř něhož...

Na Plzeňsku u obce Rozvadov na dálnici D5 v pondělí večer spadl muž z mostu na těleso dálnice. Ta je uzavřená, přistane na ní vrtulník a zraněného muže přepraví do nemocnice. Okolnosti policie...

2. března 2026  20:44

Prostorné 2+kk s terasou
Prostorné 2+kk s terasou

9. května, Ševětín, okres České Budějovice
4 714 500 Kč

Více z nabídky 102 493 nemovitostí

Teplé předjaří pokračuje. V Dukovanech padl 29 let starý teplotní rekord

ilustrační snímek

V Dukovanech na Třebíčsku v pondělí padl teplotní rekord z roku 1997 pro 2. březen. Meteorologové naměřili 13 stupňů Celsia, o čtyři desetiny víc než před 29 lety, jak sdělil Ondřej Brambus z...

2. března 2026  20:29

Trump klidně zabije vůdce, nesmíme ukázat slabost, tuší Rusko po íránské lekci

Premium
Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí a ruský prezident Vladimir Putin...

Pokud by režim ajatolláhů v Íránu padl, přišlo by Rusko o největšího spojence na Blízkém východě. Zatím se však jeho podpora Teheránu odehrává jen v rétorické rovině. „Už ničemu nelze věřit. Musíme...

2. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.