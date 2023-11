Izraelští vojáci obklíčili Gazu. Vrátíte se v černých pytlích, slibuje Hamás

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu předtím oznámil, že izraelské jednotky se při postupu proti bojovníkům z radikálního palestinského hnutí Hamás v severní části Pásma Gazy dostaly dále než na okraj města Gazy.

„Jsme na vrcholu bitvy. Dosáhli jsme působivých úspěchů a prošli jsme přes okraj města Gazy. Postupujeme vpřed,“ uvedl bez dalších podrobností Netanjahu v prohlášení zveřejněném jeho úřadem.

„Naši vojáci dokončili obklíčení města Gazy, centra teroristické organizace Hamás,“ uvedl pak na večerním tiskovém brífinku mluvčí izraelské armády Daniel Hagari.

„Gaza bude pro Izrael prokletím,“ řekl mluvčí brigád Kasám na nahrávce, kterou odvysílala média Hamásu, a dodal, že Izraelci by měli očekávat, že se „další (jejich) vojáci vrátí v černých pytlích“.

Náčelník generálního štábu izraelské armády Herci Halevi dříve uvedl, že izraelští vojáci operují uvnitř města Gazy a obkličují ho podle něj také z několika směrů. „Pokročili jsme v další významné fázi války. Síly jsou v srdci severní Gazy, operují ve městě Gaza, obkličují ho, prohlubují (pozemní ofenzivu) a dosahují úspěchů,“ uvedl Halevi v prohlášení, které zveřejnil list The Guardian.

Izraelské síly „bojují v husté a složité městské oblasti, což vyžaduje profesionální boj a odvahu,“ řekl Halevi. Dodal, že jeho síly bojují „v těsných prostorech proti krutému nepříteli“. Pozemní síly podle něj doprovází „přesné zpravodajské informace, palba ze vzduchu a moře“. „Toto partnerství činí boj mnohem efektivnějším,“ uvedl Halevi.

Válka si vyžádala „bolestivou a obtížnou cenu“, řekl generál, neboť při pozemní operaci v Gaze podle něj bylo od pátku zabito 18 izraelských vojáků.

Po překvapivém útoku radikálního hnutí Hamás na jižní Izrael ze 7. října, při němž palestinští ozbrojenci zavraždili přes 1400 lidí, Izrael zahájil masivní bombardování Pásma Gazy a v posledních dnech se k němu přidaly i pozemní operace na tomto palestinském území.

Při izraelských náletech na Pásmo Gazy, kde vládne hnutí Hamás, zahynulo podle tamního ministerstva zdravotnictví už nejméně 9061 lidí. Úřad uvádí, že zraněno bylo dalších 31 tisíc lidí.

Experti OSN dnes vyzvali k humanitárnímu příměří v Gaze a uvedli, že palestinskému lidu hrozí „vážné riziko genocidy“.

„Jsme i nadále přesvědčeni, že palestinskému lidu hrozí vážné nebezpečí genocidy,“ uvedli v prohlášení experti, mezi nimiž je i několik zvláštních zpravodajů OSN. „Požadujeme humanitární příměří, aby se pomoc dostala k těm, kteří ji nejvíce potřebují“ dodali.

Cizinci utíkají z Pásma Gazy do Egypta

Z Pásma Gazy se dnes dostala do Egypta další skupina lidí se zahraničním pasem. Podle agentury AFP přešlo do Egypta dnes zatím 100 lidí, další tři stovky jsou podle DPA už v egyptské části přechodu Rafáh. Podle AFP by dnes mělo být rovněž převezeno z palestinské strany do Egypta také 60 až 100 zraněných Palestinců. První cizinci či lidé s dvojím občanstvím se od 7. října z Pásma Gazy dostali přes Rafáh ve středu.

Dnes ráno úřad pro hraniční přechody v Pásmu Gazy zveřejnil seznam dalších 600 cizinců, kteří mohou dnes odejít přes přechod Rafáh do Egypta. Podle deníku The New York Times je na něm 400 Američanů a lidí s pasy mimo jiné Mexika, Maďarska, Chorvatska, Řecka, Itálie, Nizozemska či Belgie. Ne všichni na seznamu se ale asi na přechod dostaví, jelikož se kvůli pokračujícímu ostřelování Pásma Gazy k přechodu nemuseli dostat.

Spojeným státům se dosud podařilo z Pásma Gazy dostat 74 osob s dvojím občanstvím, uvedl dnes americký prezident Joe Biden. Španělsko plánuje dnes nebo v pátek evakuovat z pásma Gazy 140 až 170 španělských občanů a jejich rodinných příslušníků, řekla Margarita Roblesová.

Egyptské ministerstvo zahraničí dnes oznámilo, že je připraveno pomoci evakuovat z Pásma Gazy asi 7000 cizinců či osob s dvojím občanstvím.

Blinken opět v Izraeli

Americký ministr zahraničí Antony Blinken chce při páteční návštěvě Izraele jednat o „konkrétních krocích“ pro minimalizaci civilních obětí v Pásmu Gazy. Řekl to novinářům před odletem z Washingtonu. Podle informací deníku The New York Times (NYT) bude Izraelce nabádat k dojednání krátkých přestávek v bojích za účelem propuštění zajatců Hamásu a distribuce humanitární pomoci.

Blinkenova druhá blízkovýchodní cesta od začátku nové války Izraele s palestinským hnutím Hamás přichází v době, kdy jde administrativa amerického prezidenta Joea Bidena pod rostoucím tlakem jeho stranických kolegů v Kongresu ohledně katastrofální humanitární situace v Pásmu Gazy. Volání několika demokratů ve Sněmovně reprezentantů po příměří v oblasti dnes podpořil vlivný člen Senátu Dick Durbin, který jako podmínku pro přerušení bojů vidí propuštění civilistů unesených Hamásem 7. října z Izraele.

Americká vláda jasně podporuje plán Izraele zničit Hamás vojenskou cestou a myšlenku příměří zatím odmítá. Dává však najevo podporu „přestávce“ v bojích, což je výraz, který v noci na dnešek použil i sám prezident Biden. Uvedl přitom, že by to umožnilo propuštění zajatců.

Podle zdrojů NYT američtí činitelé nyní prosazují „humanitární přestávky“, k nimž minulý týden vyzvali také lídři členských zemí Evropské unie. „Vzkaz přichází poté, co prezident Biden ve středu sdělil, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu předtím souhlasil s krátkým pozastavením bombardování 20. října, za účelem umožnění propuštění dvou Američanek,“ píše deník.

Možná opatření na zmírnění humanitární situace v Pásmu Gazy jsou jedním z několika témat, o nichž chce Blinken s Netanjahuem a dalšími izraelskými činiteli jednat. Před odletem novinářům řekl, že je potřeba mluvit také o „dni poté“, neboli o systému správy palestinského území u Středozemního moře po případné porážce Hamásu. Podle informací amerických médií aktuálně američtí činitelé uvažují například o vytvoření mezinárodní mírové mise.