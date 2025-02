20:00

Dostanou propustku ze služby a vyjedou na dovolenou do ciziny. Jenže musí zase prchat domů do Izraele, aby nebyli zatčeni za „genocidu“. V zákulisí honu na vojáky a další Izraelce stojí nadace se sídlem v Belgii a vazbami na teroristické hnutí Hizballáh. Organizace navíc pere peníze z řady kriminálních aktivit, jejichž stopy vedou i do Česka.