Hamás se odmítl vzdát, nemáme jinou možnost než dál válčit, řekl Netanjahu

Izrael nemá jinou možnost, než pokračovat ve válce, protože Hamás nechce složit zbraně, uvedl v neděli izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Vyjádřil se tak k plánu obsadit město Gaza. Za současný cíl označil zničení poslední bašty Hamásu a rychlé ukončení války v Pásmu Hazy. Kritiku za špatnou humanitární situaci v Pásmu Gazy odmítl a označil ji za lži šířené Hamásem.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na tiskové konferenci v Jeruzalémě uvedl,...

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na tiskové konferenci v Jeruzalémě uvedl, že Izrael nemá jinou možnost, než dál válčit. (10. srpna 2025) | foto: AP

30 fotografií

Izrael za záměr obsadit město Gaza a rozšířit tak rozsah své vojenské ofenzivy v Pásmu Gazy čelí od čtvrtka silné mezinárodní kritice. „Protože Hamás odmítl složit zbraně, tak Izrael nemá jinou možnost než pokračovat ve své práci, a porazit Hamás,“ uvedl Netanjahu na tiskové konferenci pro zahraniční novináře.

Podle něj je cílem rozšíření vojenské ofenzivy v Pásmu Gazy zničit zbývající bašty Hamásu. Obsazení města Gazy označil Netanjahua jako nejlepší a nejrychlejší způsob, jak ukončit válku.

Izrael schválil okupaci města Gazy, přislíbil humanitární pomoc i mimo bojové zóny

Netanjahu řekl, že nová fáze bojů „docela krátký časový rámec“. Izraelská armáda podle premiéra připravuje bezpečné zóny, kam se budou moci přesunout obyvatelé města a kde bude dostupná humanitární pomoc.

„Nechceme okupovat Pásmo Gazy, chceme ho osvobodit od teroristů z Hamásu,“ řekl dále Netanjahu. Dodal, že cílem je porazit Hamás, osvobodit rukojmí a demilitarizovat Pásmo Gazy. Dále si Netanjahu představuje, že po válce Izrael si ponechá bezpečnostní kontrolu nad Pásmem Gazy s tím, že na ha hranici vznikne bezpečnostní zóna pod izraelskou kontrolou.

Na palestinském území by po válce měla podle izraelského premiéra vládnout civilní vláda bez účasti Hamásu i současné palestinské samosprávy, která nebude nepřátelsky naladěna vůči Izraeli.

O hladu jsou podle premiéra jen rukojmí

Izraelský premiér odmítl také kritiky kvůli špatné humanitární situaci, která panuje na tomto palestinském území. Podle něj je to součástí „globální kampaně lží“ proti Izraeli.

Netanjahu tvrdí, že Hamás uměle vytváří nedostatek pomoci jídla a pomoci v Pásmu Gazy. Hamás podle něj brání distribuci pomoci, která se dostala na palestinské území po zemi. „Dva miliony lidí (celé obyvatelstvo v Pásmu Gazy, pozn. ČTK) mají přístup k pomoci, a jediní, kteří jsou vědomě drženi o hladu, jsou rukojmí,“ uvedl podle deníku Haarec Netanjahu.

Během tiskové konference nechal premiér promítat snímky evidentně podvyživených rukojmích držených Hamásem, zatímco kritizoval zveřejnění fotografií palestinských dětí ve viditelně špatném zdravotním stavu.

Chceme vojenskou kontrolu nad celým Pásmem Gazy, řekl Netanjahu

Za posledních 24 hodin zemřelo na podvýživu a hladovění dalších pět lidí, včetně dvou dětí, uvedlo dnes ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které citovala agentura Reuters. Celkem tak podle ministerstva zemřelo z těchto příčin v Gaze již 217 lidí, včetně 100 dětí.

Netanjahu kritizoval mezinárodní média, že podle něj přejímají tvrzení Hamásu. Média ale od začátku války poukazují, že Izrael blokuje nezávislý příchod novinářů do Pásma Gazy, a z toho důvodu jen s velkými obtížemi ověřují tvrzení, která přichází z Pásma Gazy. Netanjahu řekl, že dal instrukce armádě, aby vzala do Pásma Gazy více zahraničních novinářů. Dosud se mohli zahraniční novináři dostat do Gazy jen při návštěvách, které právě důsledně organizuje a kontroluje armáda.

Netanjahu se přiklání k rozšíření války a obsazení Gazy, tvrdí stanice

Podle civilní obrany v Pásmu Gazy, kterou kontroluje Hamás, na tomto palestinském území zemřelo kvůli válce vedené Izraelem přes 61 000 lidí. Nynější konflikt vyvolal útok Hamásu 7. října 2023 na izraelské území, při kterém podle místních úřadů zemřelo na 1200 lidí.

Kdo volí STAN, hlasuje pro Babiše, napsal Topolánek. Schytal to i od Kalouska

Bývalý premiér za ODS Mirek Topolánek se ostře pustil do Starostů. Nelíbí se mu jejich kritika v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Někdejší neúspěšný kandidát na prezidenta na síti X napsal, že hlas...

10. srpna 2025  14:15

Policie uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno, kvůli nehodám se tvořily kolony

Policie před polednem kvůli třem nesouvisejícím nehodám uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno. Nehody se staly v silném provozu mezi 11. a třetím kilometrem, tedy mezi exity Blučina a Chrlice. Před...

10. srpna 2025  12:44,  aktualizováno  13:44

