Netanjahu na síti X uvedl, že přestože jeho strana Likud získala v říjnových parlamentních volbách nejvíce křesel, je ochoten Eisenkotovi přenechat první období rotujícího předsednictví vlády.
Netanjahuovo prohlášení podle agentury Reuters přichází v době, kdy se zvyšuje šance, že se Eisenkotovi podaří získat podporu dostatečného počtu dalších stran a odstavit Netanjahua od moci.
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Netanjahu znovu vyzval k vládě národní jednoty, chce z ní vyloučit arabské strany
Eisenkotova centristická strana Jašar již podepsala předběžné koaliční dohody s levicovými Demokraty a pravicovou stranou Izrael je náš domov.
Eisenkot si však stále musí zajistit spolupráci středopravicového uskupení Spolu, které také patří do tábora stran, které v předvolební kampani odmítaly možnou budoucí spolupráci s Netanjahuem. Eisenkot nicméně potřebuje podporu i dalších stran, přičemž jednou z možností je podpora od stran izraelských Arabů.
Právě proti těmto arabským stranám, konzervativní Raam a levicovému uskupení Jednotná kandidátka, se v sobotním příspěvku na X Netanjahu již poněkolikáté vymezil. Mimo jiné tyto strany, případně jejich členy, označil za podporovatele terorismu, kteří mají v úmyslu „na troskách Státu Izrael“ vybudovat s pomocí Íránu palestinský stát.
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Izraelský prezident pověřil opozičního lídra Eisenkota sestavením vlády
Eisenkot tento týden oznámil, že hodlá vládu sestavit do 6. prosince, tedy nejzazšího možného termínu, aniž by využil možnosti prodloužení doby o dalších 14 dnů.
V říjnových volbách do 120členného Knesetu nezískal žádný blok stran potřebnou parlamentní většinu 61 mandátů. Strany podporující dosavadní Netanjahuovu vládu získaly 53 křesel, blok čtyř opozičních stran 48 a 19 mandátů mají strany izraelských Arabů. Eisenkota nicméně později prezidentovi pro sestavení nové vlády doporučilo 67 nově zvolených poslanců, zatímco Netanjahua jen 46.
Sedm poslanců náboženské strany Jednotný judaismus tóry (UTJ), která dosud Netanjahua podporovala, totiž nedoporučilo nikoho.