Netanjahu v rozhovoru uvedl, že prodej nejpokročilejších letounů USA „z Turecka neudělá stát, který je k USA přátelský“. Premiér, který s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem vede veřejný spor, v kritice Ankary přitvrdil, když uvedl, že tamní „režim je infikovaný Muslimským bratrstvem, které nenávidí Spojené státy“.
„Není zrovna příkladným spojencem Spojených států,“ uvedl Netanjahu s odkazem na tureckého prezidenta. „Hrozí zničením mé země, jediného židovského státu,“ dodal. Turecko je členskou zemí NATO a v tyto dny se v Ankaře koná summit aliance za Trumpovy přítomnosti.
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Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan v rozhovoru se CNN Turk minulý týden uvedl, že se Izrael „stal zátěží, kterou lidstvo již nedokáže unést“, načež izraelský ministr zahraničí tyto výroky odsoudil jako „ukázkové podněcování ke genocidě“.
„Nejde o sílu, která by přispívala k míru a stabilitě. Když jim dáte takovou moc, bude to mít za následek agresi,“ řekl Netanjahu.
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Netanjahu uvedl, že naléhal na Trumpa, aby Turecku F-35 neprodával, a v úterý dodal, že by to „narušilo poměr sil na Blízkém východě“.
Trump, který se účastní summitu NATO v Turecku, ale naznačil, že je ochoten zrušit zákaz prodeje těchto letounů Ankaře, který zavedl za svého prvního funkčního období. Zároveň označil Turecko za mimořádného spojence USA.
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Netanjahu také zlehčoval jakékoli neshody s Trumpem a prohlásil, že v hlavních otázkách sdílí stejnou pozici, a to přestože Trump o víkendu uvedl, že izraelský premiér „ví, kdo je šéf“.
„Je prezidentem Spojených států. Dělá to, co je dobré pro Spojené státy,“ řekl Netanjahu. „Já jsem izraelský premiér, dělám to, co je důležité pro Izrael, a ve většině případů je to stejné,“ dodal.