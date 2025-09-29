„Netanjahuovy případy jsou těžkopádné a zatěžují systém,“ řekl prezident Herzog podle deníku Haarec. Dodal, že už doporučil, aby se obžaloba a obhajoba pokusily uzavřít dohodu o vině a trestu. „Pokud budu kontaktován s žádostí o udělení milosti, zvážím to,“ uvedl také Herzog s tím, že jde o „dobro pro společnost a pro stát“.
Netanjahu byl obžalován z úplatkářství, podvodu a porušení důvěry ve třech samostatných případech. Je obžalován jako první izraelský premiér v úřadu a proces s ním začal v květnu 2020. Netanjahu vinu popírá a tvrdí, že je obětí nepřátelsky zaměřených médií a soudů.
Jeho právníci se dlouhodobě snaží o zdržování procesu a po začátku války v Pásmu Gazy v říjnu 2023 žádali několikrát o odklad mimo jiné kvůli obavám o Netanjahuovu bezpečnost či kvůli jeho vytížení z důvodu války. Netanjahuovi kritici tvrdí, že válčí proto, aby se udržel v úřadě a na svobodě.
Letos koncem června také americký prezident Donald Trump vyzval izraelskou justici, aby proces s Netanjahuem zastavila. Trump řekl, že po vojenské operaci, kterou Izrael a Spojené státy tehdy provedly proti Íránu, si to Netanjahu zaslouží. Někteří izraelští ministři výzvu přivítali, a Netanjahu Trumpovi poděkoval za „dojemnou“ podporu. Izraelský opoziční lídr Jair Lapid a poslanec vládní koalice Simcha Rothman Trumpovi naopak vzkázali, aby se nepletl do izraelského soudnictví.