Poprvé Izraelci laser využili k zachycení dronů vypálených Hizballáhem z Libanonu. Záběry zveřejněné Izraelskými obrannými silami (IDF) ukázaly, jak systém neutralizuje přilétající hrozby podél severní hranice. K zásahu došlo poté, co Hizballáh v reakci na smrt íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího zaútočil na vojenský objekt jižně od města Haifa.
Ministr obrany Jisrael Kac označil jeho nasazení za „historickou událost“, protože jde o první případ použití takového systému v reálném bojovém prostředí. Představitelé IDF označili Železný paprsek nejen za obrannou nutnost, ale také za strategické varování protivníkům, aby Izrael a jeho obranyschopnost nepokoušeli.
Železný paprsek je velmi účinný laser o výkonu přibližně 100 kilowattů. Dokáže ničit rakety, minometné střely a drony rychlostí světla bez použití fyzických zachytávacích střel. V podstatě je jakýmsi „neomezeným zásobníkem“, jehož náklady na jeden výstřel jsou téměř nulové. Oproti tradičním zachycovačům raket, které mohou stát až milion dolarů, jde o značnou úsporou.
Díky nové technologii je možné snížit náklady na obranu a zároveň šetřit zásoby obranných raket po větší hrozby. Je však možné, že se protivníci po čase budou schopni na systém adaptovat, například pomocí menších a nenápadnějších projektilů či využitím rojových taktik.