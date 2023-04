Izrael plánuje Národní gardu. Milice židovských radikálů, tvrdí kritici

Kabinet Benjamina Netanjahua v neděli oznámil, že primárním účelem Národní gardy by mělo být řešení „mimořádných národních situací“, jako byly události z května 2021. Tehdy ve smíšených městech obývaných Židy i Araby propuklo bezprecedentní etnické násilí a v Izraeli se mluvilo o hrozbě občanské války.

S plánem na vytvoření Národní gardy přišla už minulá vláda, ale nestihla ho dotáhnout do konce. Po Netanjahuově návratu do premiérské funkce se myšlenky ujala ultranacionalistická strana Židovská síla (Ocma Jehudit), v jejímž čele stojí Itamar Ben Gvir.

Radikální osadník a odsouzený provokatér, fanda židovského terorismu a anexe Západního břehu... a od loňského prosince ministr národní bezpečnosti. Národní garda podle něj uleví policii, která má plné ruce práce. „Je to důležitá zpráva pro občany Izraele a jejich osobní bezpečnost,“ uvedl v neděli.

Ostatní bezpečnostní složky ovšem takový názor nezastávají. Policejní šéf Kobi Šabtaj minulý týden varoval, že to bude jen zbytečné plýtvání zdroji. „Je to zbytečné, extrémně drahé a může to ohrozit osobní bezpečnost občanů,“ napsal v dopise, který ihned unikl do médií.

Podle některých ministrů může zřízení Národní gardy ohrozit autoritu tajné služby Šin Bet a armády. Opozice vládu rovnou obvinila, že bude Ben Gvirovi financovat „soukromou gaunerskou armádu“. „Tato vláda se věnuje pouze pošlapávání demokracie a prosazování extrémních fantazií vyšinutých lidí,“ uvedl expremiér a předseda strany Ješ atid Jair Lapid.

Také poslanci arabských stran nebo opozičně naladěný tisk Národní gardu označují jako milici, která má posloužit při prosazování politických cílů extremistických stran v Netanjahuově vládě.

Podle deníku Haarec se její příslušníci pravděpodobně budou rekrutovat z řad ultras fotbalového klubu Bejtar Jeruzalém, kteří se proslavili tím, že v týmu nesnesou ani jednoho muslimského nebo arabského hráče.

Přesná podoba Národní gardy se bude v následujících 90 dnech projednávat v rámci Ben Gvirova rezortu, do debat se údajně zapojí i další bezpečnostní složky. Pak se rozhodne, zda bude podřízena policii, nebo jinému úřadu.

Netanjahuův souhlas s jejím vytvořením je všeobecně interpretován jako odměna extremistům ve vládě, že souhlasili s pozastavením kontroverzní justiční reformy. Kvůli ní v posledních týdnech Izrael zažil největší protesty v historii a premiér čelil kritice, že podkopává demokratické základy židovského státu.