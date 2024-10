Izrael útočil v Sýrii, po náletu oznámil zabití dalšího člena Hizballáhu

Izraelská armáda oznámila zabití člena libanonského militantního hnutí Hizballáh během náletu na jihozápadě Sýrie. Napsala to agentura AFP a server The Times of Israel (ToI), který vyjádření ozbrojených sil označil za vzácné potvrzení izraelských operací v Sýrii. Hizballáh se nevyjádřil. Syrská státní média později informovala o izraelských úderech, které podle nich zasáhly regiony Homs a Hamá.