Z uniklých dokumentů vyplývá, že rozsáhlý katalog snímků byl přesunut do cloudu v prvních měsících izraelského leteckého bombardování a pozemní ofenzivy v Pásmu Gazy, která začala v říjnu 2023 po teroristickém útoku hnutí Hamás na jihu Izraele.
Podle britského listu snímky nahrálo oddělení izraelské armády, které již disponuje rozsáhlým souborem fotografií s palestinským obyvatelstvem v Izraelem okupované Gaze a na Západním břehu Jordánu. Na začátku roku 2024 toto oddělení informovalo společnost Amazon o svém záměru nahrát snímky a využít její nástroj Rekognition.
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Ten s pomocí umělé inteligence (AI) umožňuje rychle porovnávat obrazové záznamy, například pořízené kamerami či fotoaparáty, a na jejich základě vytvářet databázi osob. Podle dokumentů a rozhovorů s vojenskými zdroji Izrael v posledních letech přesunul obrovské objemy dat, včetně citlivých zpravodajských materiálů a informací o Palestincích žijících pod okupací, do datových center společnosti Amazon.
Po izraelské invazi do Gazy v říjnu 2023 izraelská armáda pravidelně pořizovala snímky Palestinců při jejich průchodu kontrolními stanovišti, často poté, co byli kvůli útokům násilně vysídleni. Deník The New York Times již dříve informoval o tom, jak izraelská armáda v Gaze testovala komerčně dostupnou technologii k rozpoznávání tváří v davu a na záběrech z dronů, přičemž občas nesprávně označovala civilisty za ozbrojence.
Dokumenty rovněž ukazují, jaké systémy izraelská armáda přesouvá do cloudu a jak využívá infrastrukturu Amazon Web Services (AWS) k získávání a zpracování osobních údajů Palestinců.
Z dokumentů dále vyplývá, že vztahy mezi AWS a izraelskou armádou se prohloubily v období, kdy Izrael čelil obviněním ze spáchání závažných zločinů v Pásmu Gazy včetně genocidy. Tato obvinění vznesly mimo jiné vyšetřovací komise OSN a izraelské organizace na ochranu lidských práv. Izrael taková obvinění odmítá a na Gazu nadále opakovaně útočí.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izrael následně zahájil rozsáhlou vojenskou ofenzivu. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze izraelská armáda od začátku války zabila více než 74 500 Palestinců, většinou civilistů.