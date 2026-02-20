Izrael musí zastavit svou agresi, reagovalo hnutí Hamás na zasedání Rady míru

Jakékoli ujednání týkající se Pásma Gazy musí začít úplným zastavením izraelské agrese. V reakci na čtvrteční zasedání takzvané Rady míru ve Washingtonu to uvedlo palestinské teroristické hnutí Hamás.
Člen palestinského teroristického hnutí Hamás upravuje čelenku svému kolegovi.

Člen palestinského teroristického hnutí Hamás upravuje čelenku svému kolegovi. (13. října 2025)

Americký prezident Donald Trump (19. února 2026)
Palestinci kráčí po ulici kolem stanového tábora obklopeného budovami zničenými...
Palestinci se snaží přežít ve zničeném Pásmu Gazy. (19. listopadu 2025)
Zaplavené olivové sady během silné zimní bouře, která zasáhla region, ve...
Americký prezident Donald Trump na prvním setkání své rady mimo jiné oznámil, že devět zemí slíbilo přispět miliardami dolarů na obnovu válkou zničeného palestinského území. Pět zemí také souhlasilo s vysláním svých vojáků do Gazy v rámci Mezinárodních stabilizačních sil (ISF).

„Jakýkoli politický proces nebo dohoda týkající se Pásma Gazy a budoucnosti palestinského lidu musí vycházet z úplného zastavení (izraelské) agrese, uvolnění blokády a zaručení legitimních národních práv našeho lidu, v první řadě práva na svobodu a sebeurčení,“ uvedl Hamás v prohlášení, které zveřejnil ve čtvrtek večer.

Pyramida s Trumpem na vrcholu. Rada míru poprvé zasedá, jak funguje a co chce?

V Pásmu Gazy trvá už přes čtyři měsíce příměří mezi Izraelem a Hamásem po dvou letech války, kterou podnítil Hamás svým teroristickým útokem na Izrael z října 2023. Obě strany se nicméně pravidelně obviňují z porušování klidu zbraní.

„Uspořádání tohoto zasedání v době, kdy pokračují zločiny okupace, která opakovaně porušuje dohodu o příměří, ukládá mezinárodnímu společenství včetně účastníků této ‚Rady‘ přijmout konkrétní opatření s cílem ukončit agresi, otevřít hraniční přechody, umožnit neomezený přístup humanitární pomoci a okamžitě zahájit obnovu Gazy,“ uvedl Hamás.

Na dohodu s Íránem dávám deset dní, pak bude zle, řekl Trump na schůzi Rady míru

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek naopak zdůraznil, že před jakoukoli obnovou Pásma Gazy je nutné, aby Hamás složil zbraně. „S naším spojencem USA jsme se shodli, že dokud nebude Gaza demilitarizována, nebude ani žádná obnova,“ prohlásil Netanjahu, který se schůzky ve Washingtonu nezúčastnil. Zastupoval ho ministr zahraničních věcí Gideon Saar. Odzbrojení Hamásu je jednou z podmínek druhé fáze příměří v rámci Trumpova mírového plánu.

Trump ve čtvrtek oznámil, že devět států, převážně z oblasti Blízkého východu, poskytne Pásmu Gazy finanční pomoc sedmi miliard dolarů (144 miliard Kč). Pět zemí v čele s Indonésií souhlasilo s nasazením svých vojáků v Gaze v rámci mezinárodních sil ISF, které mají vést bezpečnostní operace a řídit snahy o demilitarizaci tohoto území, oznámil pak americký generál Jasper Jeffers, jenž byl jmenován vrchním velitelem těchto sil. Vedle Indonésie, která přislíbila 8000 vojáků, se na těchto jednotkách hodlají podílet i Kazachstán, Maroko, Albánie a Kosovo.

19. února 2026
