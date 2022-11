Rukojmí prasat. Obyvatele izraelského města terorizují tisíce divočáků

„Rozbilo okno. Rozbilo úplně všechno,“ telefonuje žena na radnici ve videu, na němž divoké prase poskakuje po psacím stole. Když se vrátila domů, snažilo se utéct tudy, kudy se do jejího bytu dostalo – oknem. Povrch stolu je ale kluzký, a tak se mu to povedlo až na několikátý pokus. Mezitím pokračovalo v devastaci pokoje. Video zveřejněné na serveru Jerusalem Post nám poslala kamarádka: „Nebylo to u vás?“

Ne, přízemní byty u našeho domu nejsou. Proto právě k našemu schodišti a výtahu často v noci a někdy i ve dne jeden z divočáků chodí podřimovat. Poté co v zahradě rozryje trávník, vyžere několik květináčů a vyvrátí pár stromků.