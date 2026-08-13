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Přijely z Prahy do Vídně, pak zmizely. Izraelskou matku s dcerou hledá i Mosad

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  16:32

Fotografie matky s dcerou z centra Prahy před zmizením. | foto: Izraelská ambasáda v Rakousku

Izrael a Rakousko pátrají po padesátileté Mali Yahalomiové a její třiadvacetileté dceři Liel, které zmizely během cesty po střední Evropě. Ženy odjely vlakem z Prahy do Vídně, kde se po nich v pátek slehla zem. V úterý večer nenastoupily na plánovaný zpáteční let zpět do Tel Avivu. Policie pracovala s podezřením na možnou zpronevěru, kvůli kterému uvalila na vyšetřování informační embargo.

Matka s dcerou přijely z Prahy do Vídně a v úterý večer se měly vrátit do Prahy, odkud měly odletět zpět do Izraele. Do Vídně přijely z Prahy vlakem a noc z pátku na sobotu strávily v apartmánovém hotelu. V úterý ve 21:45 měly z Letiště Václava Havla odletět zpět do Izraele.

Protože rodina dodržuje šabat a v pátek večer a v sobotu nepoužívá elektronická zařízení, příbuzní zpočátku nic netušili. Když však v neděli ráno nedorazily odpovědi na textové zprávy, příbuzní zalarmovali úřady.

Rakouská policie zjistila, že jejich apartmán byl prázdný a bez osobních věcí. Ženy si v pátek večer nevyzvedly objednané jídlo z košer restaurace a nedorazily na plánovanou šabatovou večeři.

Podle údajů z jejich Google účtu byly telefony naposledy zaznamenány v okolí jedné z vídeňských vlakových stanic. Videa z bezpečnostních kamer přitom ukázala, že matka s dcerou odešly z hotelového pokoje samy.

Do pátrání se kromě rakouské policie zapojila také izraelská ambasáda ve Vídni a speciální vyšetřovací jednotka izraelské policie Lahav 433, jak informuje deník The Times of Israel. Podle nejnovějších informací se do vyšetřování zapojil i Mosad.

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Mluvčí vídeňské policie Markus Dittrich médiím sdělil, že v současnosti nepracují s žádnými známky cizího zavinění. Izraelská ambasáda podle Channel 12 nevěří, že zmizení souvisí s protiizraelskou ideologií. Rakousko přitom v posledních letech patří mezi evropské země, které vůči Izraeli zaujímají vstřícnější postoj.

Akcie banky klesly

Celý případ se však zkomplikoval kvůli práci padesátileté ženy. Vyšetřovatelé podle izraelských médií prověřují, zda si matka s dcerou před zmizením nevybraly značnou částku v hotovosti a zda z jejich telefonů nebyla vymazána data.

V souvislosti se zmizením se objevilo také podezření, že Mali Yahalomiová mohla být zapojena do zpronevěry v bance, kde pracovala. Podle pozdějších informací ale policie toto podezření v rámci počátečního vyšetřování vyloučila.

Generální ředitel banky Yair Kaplan zaměstnancům sdělil, že mezi zmizením a bankou nebyla zjištěna žádná přímá spojitost. Akcie banky přesto na telavivské burze po zveřejnění zprávy dočasně klesly o dvanáct procent.

Izraelský soud následně vyhověl žádosti Národní jednotky pro hospodářskou kriminalitu a zakázal zveřejňování jakýchkoli podrobností z vyšetřování.

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