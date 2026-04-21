Přijeďte, ale zatkneme vás. Magyar varoval Netanjahua před návštěvou Maďarska

Autor:
  15:24
Budoucí maďarský premiér Péter Magyar zdůraznil závazky vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) a prohlásil, že Budapešť by musela zadržet izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, pokud by do země na podzim přijel na plánovanou návštěvu. Postoj znamená zásadní obrat oproti přístupu vlády Viktora Orbána.
Péter Magyar hovoří během tiskové konference v maďarské Budapešti. (20. dubna 2026) | foto: Bernadett SzaboReuters

19 fotografií

Magyar v pondělí uvedl, že jeho vláda chce dodržovat závazky vyplývající z členství v ICC. Tento postoj už sdělil i samotnému Netanjahuovi. „Pokud je země členem ICC a člověk, na kterého tento soud vydal zatykač, vstoupí na naše území, musíme ho zadržet,“ uvedl Magyar.

Budapešť izraelského premiéra pozvala na oslavy 70. výročí revoluce z roku 1956 proti sovětské nadvládě, které se uskuteční letos v říjnu.

„Pozval jsem všechny hlavy států, ať už jde o premiéry nebo prezidenty,“ vysvětil Magyar skutečnost, že Netanjahua pozval i varoval zároveň. Svůj telefonát s izraelským lídrem označil za „vřelý“ a vyjádřil přání udržovat s Izraelem úzké bilaterální vztahy.

Magyar už před volbami slíbil, že zastaví proces vystoupení Maďarska z ICC, který zahájila Orbánova vláda. Podle budoucího maďarského premiéra je setrvání v systému mezinárodní justice klíčové a pomůže obnovit konzistentní přístup země k mezinárodnímu právu.

Mezinárodní trestní soud vydal na Netanjahua zatykač v listopadu 2024 kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v souvislosti s izraelskou vojenskou operací v Pásmu Gazy.

Maďarsko Netanjahua během jeho návštěvy Budapešti loni v dubnu nezadrželo a poskytlo mu imunitu. Země během Orbánova působení ve funkci premiéra patřila k hlavním spojencům Izraele v Evropě a využila svého práva veta k zablokování opatření EU namířených proti Izraeli.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Přijeďte, ale zatkneme vás. Magyar varoval Netanjahua před návštěvou Maďarska

Péter Magyar hovoří během tiskové konference v maďarské Budapešti. (20. dubna...

Budoucí maďarský premiér Péter Magyar zdůraznil závazky vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) a prohlásil, že Budapešť by musela zadržet izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, pokud by do země...

21. dubna 2026  15:24

21. dubna 2026  14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.