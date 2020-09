Izraelci nesmějí dál než kilometr od domova, protestů se vzdát nechtějí

Někteří se před přísným „lockdownem“ rozhodli utéct. Na Ben Gurionově letišti ve čtvrtek mizely poslední letenky a během dne ze země odcestovalo na pět tisíc lidí, píše list The Times of Israel.

Další čtyři tisíce lidí se ovšem narychlo vrátily do Izraele. Těsně před novou pravděpodobnou uzávěrou vzdušného prostoru Izraelci odlétali hlavně do Řecka a Turecka. V dlouhých frontách médiím údajně vyprávěli jedno a totéž.

„Pokud máme sedět doma bez možnosti setkávat se s příbuznými nebo věnovat se odpočinku, to už můžeme rovnou odletět někam, kde si můžeme trochu užít,“ říkali.

Aerolinky už také ohlásily, že pokud uzávěra přijde, zrušené zakoupené letenky nebude proplácet, a Stát Izrael tak zřejmě čekají mnohé žaloby, dodává The Times of Israel.

Země, která má asi devět milionů obyvatel, ve středu zaznamenala rekordních 6 861 nových případů koronavirové infekce. Nemocnice se blíží k naplnění svých kapacit a počet lidí umírajících s covidem-19 rychle stoupá. Premiér Benjamin Netanjahu proto varoval, že Izrael je „na okraji propasti“.

Protesty budou, vzkazují lidé Netanjahuovi

Nová opatření se ovšem nelíbí především těm Izraelcům, kteří už nyní protestují proti Netanjahuovi protestují. Premiér je obviněn z korupce, podvodu a zneužití důvěry ve třech různých kauzách.

Naštvaní občané ho i kvůli dosavadnímu, podle nich nezvládnutému, přístupu k pandemii vyzývají k rezignaci. A říkají, že další zastavení života v zemi přišlo jen proto, aby omezila jejich svobodu protestovat.

„Myslím si, že premiérovo rozhodnutí je jasným střetem zájmů. Jednoduše nemůže uvalit omezení na protesty, které jsou namířené proti němu. To rozhodnutí je založeno jen na jeho touze umlčet nás,“ míní veterán izraelského letectva Amir Haskel, jehož krátké červnové zatčení podle The Times of Israel vyvolalo dodnes trvající vlnu demonstrací.



Nakonec ovšem parlament omezení demonstrací, ale i modliteb v synagogách, do druhé odpoledne neschválil, píše The Jerusalem Post. Do situace to vneslo lehký chaos a ministr zdravotnictví Juli Edelstein se snažil legislativní proces urychlit a nařízení prosadit pomocí nouzových regulací, aby zastavil plánovanou sobotní demonstraci.

To ovšem neprošlo přes koaliční stranu Modrá a Bílá, jejíž předseda Benny Ganc se nechal slyšet, že žádá standardní demokratický postup. „Rozhodnutí o karanténě mělo zastavit šíření viru, ne blokovat protesty nebo společné modlitby,“ uvedl.

Premiérova labutí píseň?

Demonstrace po celé zemi probíhaly ještě ve čtvrtek odpoledne. Aby lidé dodrželi už nařízená opatření, během protestu v Jeruzalémě si přinesli židle a rozesadili se daleko od sebe.

Stovky lidí se sešly i před Netanjahuovou rezidencí se slibem, že budou v protestech pokračovat, karanténa nekaranténa. Další desítky Izraelců také zamířily ke Knesetu a na budovu parlamentu házeli kravské exkrementy.

Pokud padne definitivní „ano“ a všechna opatření nakonec začnou platit, kapacita protestů bude omezena na maximálních dvacet lidí. „Kapsle“ po dvaceti pak umožní i další konání demonstrací před jeruzalémskou rezidencí premiéra. Při dodržení pravidla dvaceti tam bude moct být až dva tisíce lidí najednou.

„Možná nás umlčí na týden nebo dva. Ale toto je Netanjahuova labutí píseň,“ veterán. Opatřeními se podle svých slov bude řídit i právník z Tel Avivu Juval Karminovič, byť je považuje za skandální. „Pokud říkají, že je nelegální tady demonstrovat, pak demonstrovat nebudu. Ale je to kluzká plocha bez jasného konce,“ říká.

„Každému občanovi je jasné, že problémem v této zemi nejsou synagogy ani demonstrace, ale obžalovaný číslo jedna, Benjamin Netanjahu,“ uvedlo také protestní hnutí Černá vlajka, podle kterého premiér „ničí veškeré dobro v této zemi“.

Opozice „šílenou“ karanténu kritizuje

Zpřísnění se nelíbí ani izraelské opozici, podle které se jím vláda jen snaží zakrýt, jak špatně dosud k epidemii přistupovala. „Říkají nám, že druhá vlna udeřila po celém světě. Ale to není pravda. Jen se snaží vyhnout zodpovědnosti za své selhání ve zvládání krize,“ míní Naftali Bennett, bývalý lídr strany Židovský domov a současný předseda Nové pravice.

Šéf partaje Izrael je náš domov Avigdor Lieberman pak vládu obvinil z „nedostatku vedení a opatření“ v minulých měsících, kvůli čemuž se nyní podle něj země nachází tam, kde je. Páteční karanténu označil za šílenou s tím, že jde i proti názorům expertů.

A Jair Lapid ze strany Ješ Atid pak poznamenal, že vláda celých sedm měsíců nedělala nic a nedělá ani teď. Ministrům, včetně těch z koaliční strany Modrá a Bílá, vzkázal, že jsou partnery premiéra v jeho selhání.

„Musíte se sami sebe zeptat, co děláte ve vládě, která takto opouští veřejnost? Ve vládě, jejíž premiér je tak ponořený do malicherné politiky?“ řekl Lapid, podle nějž se „lockdownu“ dalo vyhnout, kdyby vláda učinila patřičné kroky – posílila nemocniční personál, postavila polní nemocnice, rozšířila kapacity testování.

Na svém blogu také napsal, že obyvatelé země „nechápou, jaký je nyní plán, protože žádný není“. „Vláda nepředložila žádný nápad kromě toho, že zavře celou zemi,“ píše Lapid.