Při izraelských útocích na Libanon zemřeli další zdravotníci a novinář, uvedl Bejrút

Podle nezávislého libanonského média Megaphone jednou z obětí byl také fotoreportér a zdravotník Ahmad Harírí. Jde tak o již šestého libanonského novináře, kterého zabila izraelská armáda od zažehnutí války v Libanonu začátkem března.
Izraelské útoky pokračují napříč jižním Libanonem, podle deníku L’Orient-Le Jour (OLJ) v pátek vzdušné údery zasáhly několik míst v oblastech Bint Džbajl a Súr. Jen za posledních 24 hodin Izrael zabil 22 lidí a dalších 35 zranil, uvádí deník.
První izraelský útok, který se odehrál v pátek ráno v jiholibanonské vesnici Hanúja, zabil podle libanonského ministerstva čtyři zdravotníky pracující pro Islámskou zdravotnickou organizaci, instituci s úzkými vazbami na militantní hnutí Hizballáh.
|
Všechny aktivisty mířící do Pásma Gazy Izrael deportoval, Turecko vyslalo letadla
Druhý izraelský útok zabil další tři záchranáře a syrskou holčičku v obci Dajr Kanún. Úder zranil dalších šest lidí včetně tří záchranářů a Syřanky.
Ve čtvrtek Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že od začátku poslední války mezi Izraelem a Hizballáhem rozpoutané 2. března Libanon zaznamenal 169 potvrzených útoků na zdravotnické pracovníky a zařízení, které si dohromady vyžádaly 116 obětí.
Šíitské hnutí se v pátek přihlásilo k dronovému útoku na izraelské dělostřelectvo na libanonském území ve městě Adajsa. V severoizraelské vesnici Zarit se v pátek odpoledne rozezněly sirény kvůli možné infiltraci dronu z libanonského území. Podle serveru Times of Israel (ToI) izraelská armáda ověřuje detaily.
Podle pátečních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví izraelské útoky od začátku nynější války v Libanonu zabily 3111 lidí, včetně více než 200 dětí, a 9432 jich zranily. Údery vyhnaly více než milion obyvatel z jejich domovů. Izraelská armáda oznámila, že v bojích s Hizballáhem na jihu Libanonu zahynulo 19 jejích vojáků.
|
Svlékání, lámání žeber. Aktivisté si stěžují na Izraelce, ženy mluví o sexuálním násilí
Zástupci Izraele a Libanonu se minulý týden ve Washingtonu dohodli na prodloužení příměří. Hizballáh se jednání neúčastnil a k příměří se oficiálně nikdy nepřihlásil. Podle Izraele šíitské hnutí porušuje příměří. Porušováním klidu zbraní jsou naopak podle Hizballáhu i libanonské vlády každodenní izraelské útoky v různých částech Libanonu.
Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil do regionální války, kterou 28. února rozpoutaly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde vytváří takzvanou nárazníkovou zónu, což zahrnuje systematické a cílené ničení některých tamních vesnic.
|
20. května 2026