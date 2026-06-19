Nálety v Libanonu zabily nejméně 16 lidí. Izrael tvrdí, že cílil na Hizballáh

Izraelská armáda předtím oznámila, že na několika místech na jihu Libanonu útočila na ozbrojence Hizballáhu a jejich infrastrukturu. Podle Izraele šlo o reakci na opakované porušování příměří ze strany šíitského militantního hnutí podporovaného Íránem.
Izraelská armáda obsadila část jihu Libanonu, kde provádí pozemní útoky. Tvrdí, že jejím cílem je zničit vojenskou infrastrukturu Hizballáhu.
Eskalace situace v Libanonu vedla ke zrušení rozhovorů mezi zástupci Spojených států a Íránu, které se v pátek měly uskutečnit ve Švýcarsku.
Zásadní otázkou pro jednání je izraelská okupace jižního Libanonu a pokračující izraelské útoky proti Hizballáhu. Izrael tvrdí, že v útocích musí pokračovat, aby zabránil aktivitám Hizballáhu v příhraničních oblastech a ochránil sever Izraele před jeho útoky.
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Libanon a Izrael od dubna za zprostředkování Spojených států jednaly o příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Klid zbraní se ale nedodržuje.
Rozhovorů se neúčastnil Hizballáh, který je nejmocnější ozbrojenou silou v Libanonu a zároveň disponuje politickým křídlem zastoupeným v parlamentu i ve vládě.