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Nálety v Libanonu zabily nejméně 16 lidí. Izrael tvrdí, že cílil na Hizballáh

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  8:11aktualizováno  9:14
Životy nejméně 16 lidí si v noci na pátek vyžádaly izraelské nálety v Libanonu, uvedla libanonská státní tisková agentura. Zveřejněné údaje o obětech však nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. V bojích na jihu Libanonu zahynuli také čtyři izraelští vojáci, uvedl v pátek ráno Tel Aviv.

Izraelská armáda předtím oznámila, že na několika místech na jihu Libanonu útočila na ozbrojence Hizballáhu a jejich infrastrukturu. Podle Izraele šlo o reakci na opakované porušování příměří ze strany šíitského militantního hnutí podporovaného Íránem.

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Z oblasti poblíž hradu Beaufort stoupá kouř po izraelském vojenském útoku v jižním Libanonu - jak je vidět ze severního Izraele. (19. června 2026)
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Následky izraelského útoku na Bejrút (14. června 2026)
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Izraelská armáda obsadila část jihu Libanonu, kde provádí pozemní útoky. Tvrdí, že jejím cílem je zničit vojenskou infrastrukturu Hizballáhu.

Eskalace situace v Libanonu vedla ke zrušení rozhovorů mezi zástupci Spojených států a Íránu, které se v pátek měly uskutečnit ve Švýcarsku.

Zásadní otázkou pro jednání je izraelská okupace jižního Libanonu a pokračující izraelské útoky proti Hizballáhu. Izrael tvrdí, že v útocích musí pokračovat, aby zabránil aktivitám Hizballáhu v příhraničních oblastech a ochránil sever Izraele před jeho útoky.

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Libanon a Izrael od dubna za zprostředkování Spojených států jednaly o příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Klid zbraní se ale nedodržuje.

Rozhovorů se neúčastnil Hizballáh, který je nejmocnější ozbrojenou silou v Libanonu a zároveň disponuje politickým křídlem zastoupeným v parlamentu i ve vládě.

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