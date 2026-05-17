Izrael navzdory příměří opět udeřil na jihu Libanonu. Zemřelo pět lidí, včetně dětí

Autor: ,
  21:55
Izraelské síly v neděli navzdory prodlouženému příměří opět provedly údery na jihu Libanonu, podle libanonských úřadů při nich zahynulo nejméně pět lidí, včetně dvou dětí. Informuje o tom agentura AFP s odkazem na libanonské ministerstvo zdravotnictví.
Místní obyvatelé stojí mezi troskami a vozidly zničenými při izraelském leteckém útoku v Jibchitu v jižním Libanonu. (17. dubna 2026) | foto: AP

Zástupci Izraele a Libanonu se v pátek dohodli na prodloužení křehkého příměří uzavřeného minulý měsíc o dalších 45 dní. Izrael dlouhodobě tvrdí, že útočí na infrastrukturu a členy proíránského militantního hnutí Hizballáh. Proíránská šíitská skupina jednání Izraele a Libanonu zprostředkovaná USA odsuzuje.

Podle předběžné bilance ministerstva zdravotnictví zemřely tři osoby v obci Tajr Filsaj a dvě v Tajr Dibá, při každém útoku přišlo o život jedno dítě a dohromady bylo zraněno dalších asi 15 lidí. Obě obce leží zhruba 20 kilometrů od hranic s Izraelem. Libanonská oficiální agentura NNA uvedla, že Izrael ale udeřil také v oblasti údolí Bikáa na východě země.

Izraelská armáda předtím vyzvala k evakuaci obyvatele několika vesnic, z nichž některé leží desítky kilometrů od izraelsko-libanonské hranice a které obdržely varování už v sobotu.

Izrael, který v současnosti část jižního Libanonu okupuje, „chrání izraelské obce, ale zároveň bojuje proti nepříteli, který se nás snaží přelstít“, prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu na úvod dnešního zasedání vlády. „Dnes stojíme před výzvou, jak zneškodňovat FPV drony,“ řekl také s odkazem na levné drony s optickým přenosem, které Hizballáh v posledních týdnech několikrát použil k útokům na izraelské síly.

Nejmenovaný představitel izraelské armády podle AFP uvedl, že šíitské hnutí o víkendu vyslalo na Izrael a na izraelské jednotky v Libanonu přibližně 200 projektilů. V neděli se Hizballáh přihlásil k několika útokům na vojáky v jižním Libanonu.

V dubnu se mezi Izraelem a Libanonem uskutečnila první přímá jednání za několik desetiletí a v pátek ve Washingtonu se zástupci obou zemí, které nemají diplomatické vztahy, dohodli na prodloužení příměří uzavřeného 16. dubna o 45 dní. Hizballáh ovšem tato jednání neuznává a nadále se hlásí k útokům na izraelskou armádu a příležitostně na sever Izraele.

Libanon byl zatažen do současné regionální války, když Hizballáh 2. března odpálil rakety na severní Izrael v reakci na zabití íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího při zahájení americko-izraelských vzdušných úderů proti Íránu o dva dny dříve.

Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael ale na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a také pozemní invazí na jihu země. Izraelská armáda na okupovaném území vytvořila nárazníkovou zónu, která zasahuje do mnoha libanonských vesnic, jejichž obyvatelé byli nuceně vysídleni.

Podle libanonských úřadů si izraelské útoky od začátku nynější války vyžádaly v Libanonu více než 2 900 obětí, z toho přes 400 od začátku současného křehkého příměří, a více než milion lidí muselo opustit své domovy. Izraelská armáda oznámila, že v bojích s Hizballáhem na jihu Libanonu zahynulo 19 jejích vojáků.

