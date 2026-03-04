Nevzdáme se bez ohledu na počet obětí, vzkázal šéf Hizballáhu. Žádá odchod Izraelců

„Hizballáh a jeho islámský odpor reagují na izraelsko-americkou agresi, a to je legitimní právo. Naší volbou je čelit jí až do nejvyšší oběti a nevzdáme se,“ ujistil vůdce Hizballáhu.
Íránem podporovaný Hizballáh v noci na pondělí zaútočil raketami a drony na izraelské území. Předtím vyjádřil solidaritu režimu v Teheránu, který od soboty čelí americkým a izraelským úderům.
Libanonská vláda už v pondělí rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu, které pokračují.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví ve středu uvedlo, že od pondělí bylo při izraelských operacích v Libanonu zabito 72 lidí a dalších 437 bylo zraněno.
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu oznámil, že požádal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby upustil od pozemní ofenzivy v Libanonu. Hovořil také s Bejrútem, Hizballáh označil za hrozbu, která ohrožuje region.