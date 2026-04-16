Libanon s Izraelem uzavřel dočasné příměří, oznámil Trump

  17:55aktualizováno  18:21
Izrael a Libanon se dohodly na desetidenním příměří, oznámil na své síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Klid zbraní podle něj začne ve čtvrtek pozdě večer SELČ. Trump předtím hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a libanonským prezidentem Josephem Aúnem. Libanon ani Izrael zatím oznámení nekomentovaly.
Libanonští vojáci jsou přítomni na místě izraelského leteckého útoku v Bejrútu....

Libanonští vojáci jsou přítomni na místě izraelského leteckého útoku v Bejrútu. (8. dubna 2026) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump (2026)
Muž prochází mezi vyhořelými auty den po izraelském leteckém útoku v...
Lidé přihlížejí práci bagru na místě, kde ve středu proběhl izraelský útok v...
Muži si vyzvedávají své věci z domu, který byl den předtím zničen izraelským...
„Oba vůdci souhlasili, že s cílem dosáhnout míru mezi svými zeměmi začnou oficiálně dodržovat desetidenní příměří,“ uvedl Trump o výsledku telefonátů s Netanjahuem a Aúnem. Dodal, že příměří začne platit v 17:00 východního standardního času, což je 23:00 SELČ.

Libanon a Izrael na ohlášení oficiálně nereagovaly. Podle agentury Reuters byl však naléhavě svolán izraelský bezpečnostní kabinet, aby příměří projednal.

Padne zeď mezi Izraelem a Libanonem? Jednají po 30 letech, ale Hizballáh dál útočí

Válka mezi Izraelem, šíitským hnutím Hizballáh a Libanonem začala po více než ročním příměří 2. března. Izrael tvrdí, že provádí údery na Hizballáh, který útočí na sever Izraele ve snaze podpořit svého spojence Írán. Podle libanonských úřadů údery zabily přes dva tisíce lidí. Izrael také obsadil část jižního Libanonu.

Podle agentury Reuters, která se odvolává na izraelský bezpečnostní zdroj, však izraelská armáda nemá v úmyslu libanonské území opustit.

Spojené státy také zahájily minulý týden čtrnáctidenní příměří s Íránem, které dodržuje i Izrael. Zastavily se tak americko-izraelské útoky zahájené 28. února i íránská odveta. Podle médií se nyní jedná o prodloužení klidu zbraní.

Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, řiká expert

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Libanon s Izraelem uzavřel dočasné příměří, oznámil Trump

Libanonští vojáci jsou přítomni na místě izraelského leteckého útoku v Bejrútu....

Izrael a Libanon se dohodly na desetidenním příměří, oznámil na své síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Klid zbraní podle něj začne ve čtvrtek pozdě večer SELČ. Trump předtím hovořil s...

16. dubna 2026  17:55,  aktualizováno  18:21

Msta za pokutu? Revizorku mimo službu surově zbili, policie hledá útočníka

Ilustrační snímek

Mostečtí kriminalisté pátrají po agresorovi, který surově napadl zaměstnankyni tamního dopravního podniku. Útočník si na ženu počkal v jejím volném čase a brutálně ji zbil poté, co v ní poznal...

16. dubna 2026  18:14

S vámi se nedá bavit, vytkl opozici Babiš. Peněženky přestávají stíhat, řekl Hřib

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš u řečnického pultu na mimořádné schůzi Poslanecké...

Premiér Andrej Babiš řekl, že čekal, že se opozice po prohraných volbách bude chovat jinak. „S vámi se nedá o ničem bavit a já jsem se snažil," řekl na mimořádné schůzi, kterou vyvolala pětice...

16. dubna 2026,  aktualizováno  18:13

Moc vás tu není, sedm, pecka, divila se Schillerová nezájmu opozice o schůzi

Přímý přenos
Vicepremiérka, ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová na...

Nezájem opozičních poslanců o mimořádnou schůzi, kterou vyvolali, aby „grilovali" vládu, překvapil ministryni financí a místopředsedkyni ANO Alenu Schillerovou. „Moc tu není zástupců opozice na to,...

16. dubna 2026  16:32,  aktualizováno  18:10

Politik v USA marně vinil rozvádějící se manželku z napadení. Zastřelil ji a i sebe

Bývalý viceguvernér amerického státu Virginia Justin Fairfax s manželkou Cerinou

Bývalý viceguvernér amerického státu Virginia Justin Fairfax zastřelil svou manželku Cerinu Fairfaxovou a následně spáchal sebevraždu, informovala dnes CNN s odkazem na místní policii. Incident se...

16. dubna 2026  18:10

Babiš jedná s šéfem NATO Ruttem, tématem je summit NATO i výdaje na obranu

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš se na Úřadu vlády setkal s generálním tajemníkem...

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek v Praze setkal s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO) Markem Ruttem. Jednat mají o českých aliančních závazcích a armádě. Po schůzce je od...

16. dubna 2026  16:04,  aktualizováno  17:47

Macinka předvolal ruského velvyslance kvůli výhrůžkám českým firmám

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) si v souvislosti s výhrůžkami dvěma českým společnostem předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby tato vyjádření české straně...

16. dubna 2026  16:50,  aktualizováno  17:15

Putin vypnutím Telegramu sabotuje vlastní armádu, znemožnil snahy o ofenzivu

Premium
Ruští vojáci se na frontě u ukrajinského města Sumy připravují na vypuštění...

Rusko svým blokováním Telegramu zatápí i vlastním vojákům na frontě. Ti populární komunikační platformu využívají k výměně informací a plánování operací, kvůli výpadkům mohou navíc přijít i o peníze...

16. dubna 2026

Historickým městem roku je Náměšť nad Oslavou. Z Vysočiny uspěla jako čtvrtá

Kastelán zámku Náměšť nad Oslavou Marek Buš. (25. března 2026)

Titul Historické město roku 2025 získala Náměšť nad Oslavou. Cena je odměnou za využití peněz na obnovu památek z programu ministerstva kultury. Ocenění při dnešním ceremoniálu v pražském kostele...

16. dubna 2026  15:53,  aktualizováno  16:51

Brusel varuje Česko. Změnu financování televize a rozhlasu bude pozorně sledovat

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Evropská komise bude pozorně sledovat vývoj ohledně návrhu české vlády financovat Českou televizi a Český rozhlas místo koncesionářských poplatků ze státního rozpočtu. Prohlásil to ve čtvrtek mluvčí...

16. dubna 2026  15:32,  aktualizováno  16:47

Sbaleno na věčnost. Výtvarník Gemrot navrhl památník obětem holokaustu

Nový pomník připomínající oběti holokaustu byl odhalen při příležitosti...

V parku u Chodovské tvrze na Jižním Městě v Praze 11 nově stojí památník, který připomíná 20 obětí holokaustu z Chodova a Hájů. Jeho autorem je umělec Jan Gemrot, který navrhl sloupovou skulpturu....

16. dubna 2026  16:42

Cheb schválil vstup Mercedesu do průmyslového parku, vyrábět má od roku 2029

Zastupitelé města Cheb ve čtvrtek schvalovali příchod strategického partnera...

Chebští zastupitelé dnes po dlouhé diskuzi schválili memorandum o spolupráci a vstup Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Mercedes-Benz (dříve Daimler) do Strategického podnikatelského...

16. dubna 2026  16:11,  aktualizováno  16:40

