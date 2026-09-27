Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Izraelský ministr vyzval k válce k totální likvidaci palestinské samosprávy

Autor: ,
  17:24
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
106 fotografií
Izraelský krajně pravicový ministr financí Becalel Smotrič vyzval k anexi části Pásma Gazy a jižního Libanonu. Prohlásil také, že izraelská armáda by měla zahájit válku na Západním břehu Jordánu a postupovat tam stejně jako v Gaze

Palestinská autonomie, která sídlí na Izraelem okupovaném Západním břehu, Smotričovy výroky odsoudila a označila je za výzvu k eskalaci, anexi a nucenému vysídlení Palestinců.

„Chtěl bych, abychom anektovali území přinejmenším po žlutou linii v Gaze a po řeku Lítání v Libanonu, protože pokud válka skončí na stejných liniích, kde začala, co odradí nepřítele?“ řekl Smotrič v podcastu pro izraelský zpravodajský server Ynet.

Takzvaná žlutá linie rozděluje Pásmo Gazy na základě dohody o příměří z loňského října. Větší část území ovládá izraelská armáda, zatímco na zbytku se tísní většina ze dvou milionů palestinských obyvatel Pásma Gazy zdevastovaného válkou. Podle amerického mírového plánu by se izraelská armáda měla z celého území postupně stáhnout. Izrael to odmítá, dokud nebude palestinské hnutí Hamás zcela odzbrojeno.

Izrael se bude bránit, řekl v OSN Netanjahu. Odmítl obvinění z genocidy

V Libanonu Izrael bojuje proti proíránskému hnutí Hizballáh. Izraelská armáda vstoupila na jih země v říjnu 2024, zhruba po 20 letech. Podle dohody o příměří z listopadu téhož roku se měla z oblasti stáhnout, letos v březnu tam však zahájila pozemní invazi. Za řeku Lítání se měl podle dohody stáhnout také Hizballáh a kontrolu nad jižní oblastí měla převzít libanonská armáda.

Smotrič, který i jako ministr opakovaně hovoří o anexi Pásma Gazy a Západního břehu, v podcastu vyzval také k válce na Západním břehu. „Myslím, že musíme vést válku v Judeji a Samaří, abychom rozbili Palestinskou samosprávu, která podporuje terorismus,“ prohlásil. Použil přitom termín, jímž izraelští nacionalisté označují Západní břeh Jordánu.

Izrael obsadil Západní břeh spolu s východním Jeruzalémem a Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967. Z Gazy se stáhl v roce 2005. Na Západním břehu nyní žijí skoro tři miliony Palestinců a zhruba půl milionu Židů. Izraelská armáda tam už řadu let provádí razie proti palestinským radikálům, při nichž umírají i civilisté. Začátkem loňského roku do razií poprvé po mnoha letech nasadila také tanky a vyhnala z domovů desítky tisíc Palestinců. Izraelské buldozery při operacích ničí palestinské domy a infrastrukturu.

Osada jako prostředek k míru? Izraelská krajní pravice se předvádí, Netanjahu mlčí

Podle dřívějších návrhů v mírových jednáních, která jsou od roku 2014 na mrtvém bodě, měly Západní břeh a Pásmo Gazy tvořit součást budoucího palestinského státu.

Palestinská samospráva Smotričovy výroky odsoudila. Označila je za otevřenou výzvu k eskalaci, anexi a nucenému vysídlení Palestinců i za snahu podkopat vyhlídky na nezávislý palestinský stát. Izraelská vláda Benjamina Netanjahua se netají tím, že dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu nepodporuje.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Dvacet čtyři hodin ve vodě. Žďárští plavci pokořili rekordy z „osmdesátek“

Plavcům ze žďárského Čochtanklubu se povedlo pokořit rekord starý přes čtyři...

Kolik kilometrů lze uplavat za čtyřiadvacet hodin? Ve dne, v noci? Dvacítka ploutvových plavců z Čochtanklubu ze Žďáru nad Sázavou to o víkendu zkusila. K šedesátinám spolku si nadělili pokus o...

27. září 2026  17:37

Republikánské maso nechceme. V USA vzniká hnutí „modrých“ farmářů

Ilustrační foto.

Mám na talíři hovězí od demokratického, nebo republikánského farmáře? Tato otázka trápí čím dál víc odpůrců amerického prezidenta Donalda Trumpa. Právě v reakci na jeho kroky proto začínají...

27. září 2026  17:32

Izraelský ministr vyzval k válce k totální likvidaci palestinské samosprávy

ilustrační snímek

Izraelský krajně pravicový ministr financí Becalel Smotrič vyzval k anexi části Pásma Gazy a jižního Libanonu. Prohlásil také, že izraelská armáda by měla zahájit válku na Západním břehu Jordánu a...

27. září 2026  17:24

Čínská rajčata se v Evropě prodávala jako italská, říká šéf firmy z Parmy

Francesso Mutti, ředitel italské společnosti Mutti (5. září 2026)

Podle šéfa italské společnosti Mutti se v posledních letech ukázalo, že některé výrobky prodávané jako italské ve skutečnosti neměly italský původ. Problém rajčat z Číny tak podle něj není jen v...

27. září 2026

Záplavy a sesuvy sužují Indii a Nepál. Mrtvých jsou desítky

Důsledky ničivé povodně v Nepálu

Silné deště a bouřky způsobily v některých částech Indie a sousedního Nepálu v posledních dnech záplavy a sesuvy půdy. Nejméně 70 lidí zahynulo a dalších 11 se pohřešuje.

27. září 2026  16:44

VIDEA TÝDNE: Vylekaný Trump, rozjezd lanovky na Petřín a pobouření v Osvětimi

Trumpa vyděsil přelet bombardéru. Hluk ho překvapil při vítání Si Ťin-pchinga

Tento týden se po dvouleté rekonstrukci opět rozjela lanovka na pražský Petřín. Britská turistka pobouřila videem, v němž si stěžovala na ceny nápojů v kavárně u koncentračního tábora Osvětim. Polský...

27. září 2026  16:36

Vrah ženy s čtyřlístkem definitivně unikl trestu, policie pátrala marně

ilustrační snímek

Dvě dekády od chvíle, kdy náhodná kolemjdoucí objevila v rybníku Apollo u jihomoravské Lednice tělo mladé ženy, definitivně padla opona za jedním z „pomníčků“. Jak nyní pro iDNES.cz potvrdili...

27. září 2026  16:28

Švýcaři odmítli v referendu přísnější neutralitu, kterou chtěli nacionalisté

Švýcaři odmítli zpřísnit pravidla neutrality. (27. září 2026)

Švýcaři v nedělním referendu podle očekávání odmítli zakotvit v ústavě přísnější vymezení neutrality své země. Proti iniciativě hlasovaly více než dvě třetiny voličů, vyplývá z odhadů a průběžných...

27. září 2026  16:27

Nezvládl zatáčku, auto narazilo do stromu. Jeden ze spolucestujících je po smrti

Vrak auta, který kolem půl třetí hodiny ranní sjel z vozovky. Z pěti...

Na cestě mezi Malenovicemi a Lhotou na Zlínsku kolem 2:30 v neděli ráno narazil osobní vůz s pěti cestujícími do stromu, jeden ze spolujezdců na následky zranění zemřel. Podle policie řidič...

27. září 2026  16:19

Elijah Wood je opět Frodem. Pán prstenů: Hon na Gluma představil první snímky

Elijah Wood jako Frodo Pytlík ve filmu Pán prstenů: Hon na Gluma

Elijah Wood se v chystaném snímku Pán prstenů: Hon na Gluma, vrátí ke své patrně nejslavnější roli hobita Froda Pytlíka. Studio Warner Bros uveřejnilo první snímky z natáčení v Hobitíně v režii...

27. září 2026  15:51

Státní hrady a zámky se opět otevřely zdarma, zájem se více než zdvojnásobil

Hrad Křivoklát, místo kde se natáčí oblíbená reality show Zrádci.

Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se v neděli podruhé otevřely zdarma. Poprvé mohli návštěvníci využít bezplatné prohlídky na konci srpna. Den otevřených dveří se koná ve 106...

27. září 2026  10:33,  aktualizováno  15:17

Konec nohou na sedadlech i hlasité hudby. Státy zpřísňují pokuty v hromadné dopravě

ilustrační snímek

Nohy na sedadle, hlasitá hudba nebo svačina v autobuse mohou cestující v Singapuru vyjít pěkně draho. Nová pravidla umožňují za podobné přestupky uložit pokutu až 500 singapurských dolarů, tedy v...

27. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde