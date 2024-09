Pagery obsahovaly 20 gramů trhaviny, neodhalil by ji ani skener, tvrdí Libanonci

Izrael ukryl výbušný materiál do pagerů, které si před několika měsíci u tchajwanského výrobce Gold Apollo objednalo libanonské militantní hnutí Hizballáh. S odvoláním na nejmenované americké a další představitele to napsal list The New York Times (NYT).