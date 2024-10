Izrael v Libanonu zasahuje i křesťany, ti zůstávají. Šíité by nám vzali domy, tuší

„Nemáme žádné zbraně. Kromě legitimní libanonské armády nepodporujeme žádné vojenské skupiny! Neopustíme zemi našich matek a otců!“ řekl podle magazínu Der Spiegel při jednom kázání páter Pierre Raí z vesnice Klajá svým farníkům. „Pokud Hizballáh vypálí z našeho území rakety na Izrael, bude se muset zodpovídat Bohu za naše nadcházející neštěstí. Ale také není žádný důvod, aby nás Izrael vyhnal.“

Jeho slova se rozšířila i do dalších křesťanských vesnic na jihu Libanonu, kde lidé zůstávají i přes esemesky Izraelců vyzývající, aby se evakuovali. Izraelská armáda se tak snaží zabránit obětem, zatímco se usilovně snaží o vyhnání Hizballáhu.

Izraelské síly vstoupily do jižního Libanonu, aby zlikvidovaly příslušníky Hizballáhu střílejícího rakety na izraelské pohraniční území a umožnily svým lidem vrátit se do jejich domovů. Izraelští vojáci zatím nevkročili na žádné území v jižním Libanonu, kde žijí křesťané, přítomnost vojenských složek je přesto patrná, od zvuků střelby po dopady raket.

Křesťané doufají, že Izraelci je ušetří, protože jsou v konfliktu neutrální. Izraelská armáda se zaměřuje primárně na šíitské vesnice, odkud ozbrojenci protiizraelského hnutí operují. Izraelské rakety však začaly dopadat i na křesťanské vesnice. Jeden takový úder zabil pravoslavného kněze Gregorie Sallúma.

První evidovaný izraelský úder na křesťanské území se uskutečnil ve vesnici Ajtú. Zemřelo při něm 23 lidí, převážně uprchlíků z dalších oblastí. OSN žádá o vyšetření celé záležitosti. Izraelci se zřejmě pokoušeli zlikvidovat vysoce postaveného člena Hizballáhu.

Skrývá se Hizballáh mezi křesťany?

Podle stanice BBC izraelské vojenské operace vyhání příslušníky Hizballáhu z jejich obvyklého území do dalších částí země. Přesuny hnutí vzbuzují obavy, že Izrael bude útočit prakticky kdekoliv.

Není jisté, zda Hizballáh nezvolil strategii skrývání se mezi křesťany. Naznačovala by to příhoda, která se podle listu The Washington Post stala pravoslavnému knězi Phillipovi Al Aklaovi z Marjajúnu. Když zakázal členu Hizballáhu ukrýt se v jeho kostele, vystřelil po něm.

Někteří obyvatelé nechtějí opustit své domy, protože se obávají, že už se do nich nebudou moci vrátit. „Nemůžeme opustit naše domovy, protože by je převzali šíité. Už jsme to zažili dávno zpátky, v roce 1985. Když jsme uprchli před válkou, šíité se do našich domovů přesunuli. Byl to dlouhý, bolestivý proces získat je zpátky,“ uvedl Jean-Nassif, bývalý člen křesťanské milice Libanonské síly, která během první libanonské války bojovala na straně Izraele proti Hizballáhu.

Vzpomínky na izraelskou invazi ale u některých křesťanských Libanonců vyvolávají hořkou pachuť. Izrael vnímají jako okupanta.

„Nejsme v této válce. Proč na nás cílí? Lidé žijí ve svých domech a nemají žádnou vazbu na Hizballáh nebo jakoukoliv skupinu,“ zuří libanonský pravoslavný arcibiskup Elias Kfoury. „Tato otázka by měla mířit na ty, kteří nás chtějí dostat pryč.“

Kritika Hizballáhu

Současná bezpečnostní situace odhaluje složitou pozici, kterou křesťané v Libanonu mají. V zemi existuje dělba moci mezi náboženskými směry, Hizballáh však díky své vojenské síle tvoří vlastní politiku, jdoucí proti cílům slábnoucí křesťanské populace. Od roku 1932 nebylo provedeno žádné celostátní sčítání lidu, ale obecně se má za to, že křesťanů výrazně ubylo a nyní tvoří asi třetinu obyvatelstva, zatímco muslimská, zejména šíitská populace, o níž se opírá Hizballáh, vzrostla.

Někteří křesťanští lídři neskrývají, že s Hizballáhem a jeho agresivní politikou vůči Izraeli nesouhlasí. „V naší společnosti jsou frakce, které si přejí, aby Libanon byl prázdnou zemí, kde mohou realizovat své plány bez zasahování státu, zákonů nebo ústavy,“ prohlásil maronitský patriarcha Béchar Raí. „Když každá skupina začne mít pocit, že Libanon patří někomu jinému, Libanon už nikomu nepatří. Stává se z toho kus země rozdělený mezi útočníky, kteří drancují zemi, již nevlastní.“

Snahu Hizballáhu o kontrolu země reflektuje podle portálu The Times of Israel fakt, že i když prezident by podle libanonských pravidel dělby moci měl připadnout manoritům, hlavní křesťanské denominaci v zemi, Hizballáh se snaží prosadit svého manoritského kandidáta Suleimana Frangieha. Výsledkem je, že Libanon prezidenta nemá.