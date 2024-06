VIDEO: Izraelci používají na libanonské hranici středověký obléhací stroj

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

Armáda potvrdila záběry. „Jedná se o lokální iniciativu a nikoliv o nástroj, který by se začal široce používat,“ upozornila v prohlášení.

„Oblast na libanonské hranici se vyznačuje balvany, houštinami a hustým trnitým porostem, což představuje výzvu pro izraelské obranné síly,“ dodala armáda.

Portál Jerusalem Post uvádí, že nástroj údajně sestrojili záložníci sloužící na základně na severní hranici. Podle nejmenovaného vojenského zdroje video bylo natočeno před více než měsícem.

Podle listu The Times of Israel se údery středověkou zbraní snaží Izraelci identifikovat teroristy, kteří chtějí proniknout do Izraele nebo provést útoky na hranicích. Izraelská média už dříve uváděla, že příslušníci izraelských ozbrojených sil využívají i zápalné lahve, aby spálili vegetaci a tím odkryli ozbrojence Hizballáhu. Podle některých zpráv k témuž využívají i kontroverzní bílý fosfor.

Použitý katapult je znám ze středověku jako trébuchet. Fungoval na principu závaží. Dokázal vrhat projektily o hmotnosti až 140 kilogramů. Byl tak účinný proti silným zdem středověkých hradů. Rozšířil se z Francie, pozbyl smyslu po rozšíření střelného prachu

Od počátku konfliktu v Pásmu Gazy Íránem podporované hnutí Hizballáh a Izrael na sebe přerušovaně útočí. V posledních dvou dnech útoky nabraly na intenzitě.

Hizballáh ve čtvrtek oznámil, že uskutečnil největší dronový útok na izraelské cíle od začátku války v Pásmu Gazy, tedy od 7. října loňského roku. Tvrdí, že vypálil rakety a drony celkem na devět vojenských objektů Izraele. Útok označil jako odvetu za smrt vysoce postaveného velitele hnutí Táliba Samího Abdalláha, kterého Izrael zlikvidoval den předtím.