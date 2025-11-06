Udeříme na infrastrukturu Hizballáhu, oznámil Izrael. Obyvatele vyzval k evakuaci

Izraelská armáda ve čtvrtek odpoledne oznámila, že brzy zaútočí na vojenskou infrastrukturu militantního hnutí Hizballáh na jihu Libanonu. Vojáci zároveň zveřejnili mapu cílů, na které udeří, ve městech Tajbá a Tajr Dibbá. Tamní obyvatele Izrael vyzval k evakuaci.
„Izraelské obranné síly zaútočí na infrastrukturu teroristické organizace Hizballáh v jižním Libanonu v reakci na její zakázané snahy obnovovat tam své aktivity,“ uvedl arabský mluvčí izraelské armády.

„Vyzýváme vás, abyste se pro své bezpečí evakuovali z těchto a přilehlých budov na vzdálenost nejméně 500 metrů,“ uvedla armáda, která zveřejnila mapu cílů v Tajbá a Tajr Dibbá.

Libanon odzbrojuje Hizballáh. Dělá tím radost Izraeli, chystá se i na Palestince

Podle webu Times of Israel jsou taková varování ze strany Izraele před údery v Libanonu poměrně ojedinělá, naposledy armáda podobné varování vydala před údery v jižním Libanonu 18. září.

Navzdory příměří uzavřenému loni v listopadu izraelská armáda provádí v Libanonu pravidelné vzdušné údery proti cílům, které jsou podle ní spojené především s proíránským hnutím Hizballáh.

Příměří v Gaze se rozpadá. Hamás zdržuje návrat unesených z Izraele, útočí na vojáky

Dohoda o příměří, která utlumila boje mezi Izraelem a Hizballáhem, měla zajistit postupné stažení izraelské armády z libanonského území a ukončení vojenské přítomnosti Hizballáhu v jižním Libanonu.

Izraelská armáda ale na jihu Libanonu zůstává v pěti oblastech, které považuje za strategické. Libanonská vláda v srpnu pověřila armádu, aby vypracovala plán odzbrojení všech nestátních skupin včetně Hizballáhu do konce roku.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Udeříme na infrastrukturu Hizballáhu, oznámil Izrael. Obyvatele vyzval k evakuaci

Izraelská armáda ve čtvrtek odpoledne oznámila, že brzy zaútočí na vojenskou infrastrukturu militantního hnutí Hizballáh na jihu Libanonu. Vojáci zároveň zveřejnili mapu cílů, na které udeří, ve městech Tajbá a Tajr Dibbá. Tamní obyvatele Izrael vyzval k evakuaci.

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
