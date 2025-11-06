Udeříme na infrastrukturu Hizballáhu, oznámil Izrael. Obyvatele vyzval k evakuaci

„Izraelské obranné síly zaútočí na infrastrukturu teroristické organizace Hizballáh v jižním Libanonu v reakci na její zakázané snahy obnovovat tam své aktivity,“ uvedl arabský mluvčí izraelské armády.
„Vyzýváme vás, abyste se pro své bezpečí evakuovali z těchto a přilehlých budov na vzdálenost nejméně 500 metrů,“ uvedla armáda, která zveřejnila mapu cílů v Tajbá a Tajr Dibbá.
Podle webu Times of Israel jsou taková varování ze strany Izraele před údery v Libanonu poměrně ojedinělá, naposledy armáda podobné varování vydala před údery v jižním Libanonu 18. září.
Navzdory příměří uzavřenému loni v listopadu izraelská armáda provádí v Libanonu pravidelné vzdušné údery proti cílům, které jsou podle ní spojené především s proíránským hnutím Hizballáh.
Dohoda o příměří, která utlumila boje mezi Izraelem a Hizballáhem, měla zajistit postupné stažení izraelské armády z libanonského území a ukončení vojenské přítomnosti Hizballáhu v jižním Libanonu.
Izraelská armáda ale na jihu Libanonu zůstává v pěti oblastech, které považuje za strategické. Libanonská vláda v srpnu pověřila armádu, aby vypracovala plán odzbrojení všech nestátních skupin včetně Hizballáhu do konce roku.