Frustraci veřejnosti dokládá například víkend v izraelském městě Kirjat Šmona nedaleko libanonské hranice. V reakci na vyhlášené příměří tam v neděli uspořádala místní radnice stávku, v jejímž rámci město zastavilo veškeré postradatelné služby a uzavřelo školy. Stovky naštvaných obyvatel v kolonách vozidel vyrazily do Jeruzaléma, kde protestovaly před úřadem premiéra a americkou ambasádou.
Lidé ze severu, z nichž mnozí žili od října 2023 přechodně po hotelech, odmítají dohodu, která Hizballáhu umožní se znovu vyzbrojit přímo na jejich hranicích. Starosta města Avichaj Stern (ač sám člen Netanjahuovy strany Likud) apeloval přímo na amerického lídra: „Prezidente Trumpe, vy byste své děti nenechal žít v ohrožení? Proč necháváte takto žít naše děti?“ Ochotu znovu válčit navíc neskrývají ani členové vlády.
Extremističtí ministři izraelské vlády, jako je Becalel Smotrič, otevřeně oživují expanzionistické myšlenky na takzvaný Velký Izrael.