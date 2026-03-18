Izrael útočil v centru Bejrútu, obyvatele vyzval k evakuaci

Izraelské údery v Libanonu od 2. března zabily podle libanonského ministerstva zdravotnictví více než 900 lidí, včetně více než stovky dětí a 67 žen. Počet obyvatel, kteří kvůli válce opustili své domovy a kteří se zaregistrovali u libanonského ministerstva sociálních věcí, dosáhl zhruba 1,05 milionu.
Hnutí Hizballáh 2. března vzdušnými údery zaútočilo na sever Izraele poté, co vyjádřilo solidaritu s režimem v Teheránu, který od 28. února čelí americkým a izraelským útokům.
Izraelská armáda zahájila pozemní operaci v jižním Libanonu
Libanonská vláda rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území.