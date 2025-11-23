Izrael ze vzduchu zaútočil na Bejrút, cílil na náčelníka štábu Hizballáhu

Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uvedla, že náčelník štábu Hizballáhu odpovídal za posilování a vyzbrojování organizace. Netanjahu útok nařídil na doporučení ministra obrany a náčelníka generálního štábu.
Před útokem premiér sdělil vládě, že Izrael bude pokračovat v boji proti terorismu na několika frontách a bude dělat vše, co považuje za nutné, aby zabránil Hizballáhu obnovit jeho schopnost ohrožovat Izrael.
Podle izraelských činitelů byl cílem útoku Hajsam Alí Tabatabáí, který je de facto náčelníkem štábu Hizballáhu. Je považován za druhého nejvyššího vůdce skupiny po šéfovi hnutí Naímovi Kásimovi.
Podle libanonských médií se útok stal v jižním předměstí Bejrútu, považovaném za baštu Hizballáhu. Reportér agentury Reuters uvedl, že úder zasáhl hlavní silnici a před výbuchem byl slyšet motory stíhaček.
Izrael v posledních týdnech zintenzivnil útoky na Hizballáh s tím, že skupina porušuje roční příměří, a kvůli frustraci z pomalých snah Libanonu o odzbrojení této militantní skupiny. Doposud však Izrael neútočil na cíle v libanonském hlavním městě. Naposledy Izrael zaútočil v Bejrútu koncem června, předtím ale vydal pro obyvatele varování k evakuaci.
Izrael útočí v Libanonu především na cíle, o kterých tvrdí, že mají vztah k šíitskému hnutí Hizballáh podporovanému Íránem.
Mezi Izraelem a Libanonem už téměř rok platí příměří, navzdory tomu však izraelská armáda opakovaně útočí na cíle v sousedním státě s tím, že Hizballáh se v rozporu s dohodami snaží v oblasti obnovovat své vojenské kapacity. Libanonské úřady podobné akce odsuzují.