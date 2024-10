Izraelské údery v Bejrútu zabily přes 20 lidí, palbě čelila mírová mise OSN

Izrael své bombardování mířil na šéfa „styčné a koordinační jednotky“ Hizballáhu, kterým podle serveru The Times of Israel je Wafík Safá.

Podle agentury AFP byly ve městě zaznamenány tři výbuchy. Útoky mířily do obytných čtvrtí Rás Naba a Nuvajrí. Tyto části Bejrútu byly pod izraelskou palbou vůbec poprvé.

Izrael během minulého týdne podnikl pozemní vojenské operace v jižním Libanonu jako další fázi konfliktu s Hizballáhem.

Libanonské hnutí a izraelská armáda se vzájemně ostřelovaly přes hranici prakticky každý den od loňského října, kdy Izrael zahájil v Pásmu Gazy boj proti palestinskému hnutí Hamás v odvetě za loňský útok v jižním Izraeli.

Situace v Libanonu eskalovala po explozích tisíců komunikačních zařízení využívaných Hizballáhem v polovině září a po následném izraelském bombardování libanonských pozic Hizballáhu. Při něm bylo zabito mnoho vysoce postavených členů hnutí. Především jeho vůdce Hasana Nasralláha.

Mírová mise OSN pod palbou

Mírová mise OSN na jihu Libanonu (UNIFIL) uvedla, že její velitelství ostřeloval tank izraelské armády. Zraněni byli dva vojáci. Izraelci dále ostřelovali i dvě další stanoviště UNIFILu.

Izraelská armáda podle agentury Reuters uvedla, že její jednotky zahájily palbu v blízkosti základny UNIFILu v Nákuře poté, co daly jednotkám OSN v oblasti pokyn zůstat v chráněných prostorách.

Francie společně s Itálií na příští týden v důsledku incidentu plánuje schůzku evropských států zapojených do této mise. Rozhořčení vyjádřilo i Španělsko podle něhož je útok zásadním porušením mezinárodního práva. Velvyslanec Izraele při OSN Danny Danon misi doporučil stažení na sever území.

Italský ministr obrany Crosetto podotkl, že OSN ani Itálie nepřijímají rozkazy od izraelské vlády. „Nebyla to chyba, nebyla to nehoda. Může se jednat o válečný zločin, o vážné porušení mezinárodního válečného práva,“ zdůraznil Crosetto. S vyjádřením se přidala také italská premiérka Giorgia Meloniová, která řekla, že to, „co se děje kolem základny UNIFIL, je nepřijatelné“.

„Dnes ráno dva příslušníci mírové mise byli zraněni poté, co tank Merkava izraelské armády vystřelil na pozorovací věž hlavního velitelství UNIFILu v Nákuře, kterou přímo zasáhl,“ uvedla mise v prohlášení. Podle ní sice zranění vojáků nejsou vážná, museli být ovšem hospitalizováni v nemocnici.

„Každý úmyslný útok na členy mírové mise je vážným porušením mezinárodního humanitárního práva,“ uvedla mise s tím, že izraelská armáda i další aktéři mají povinnost zaručit bezpečí veškerého personálu OSN.

Danon v reakci na incident uvedl, že izraelská armáda si nepřeje být v Libanonu, ale i nadále tam bude bojovat proti hnutí Hizballáh, aby ho držela dál od vlastních hranic. Misi UNIFIL doporučil, aby se stáhla pět kilometrů na sever, a tak se „vyhnula nebezpečí, protože boje se stupňují.“

Spojené státy jsou celým incidentem rovněž znepokojeny a trvají na tom, aby Izrael ohledně útoku poskytl podrobné informace, uvedl mluvčí Národní bezpečnostní rady. Dodal také, že je zásadní, aby Izrael během svých útoků proti Hizballáhu nehazardoval s bezpečím mírových jednotek OSN.