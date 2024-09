Odveta za výbuchy vysílaček. Hizballáh vypálil na Izrael přes sto střel

Přeshraniční útoky, které trvají od října a v posledním týdnu výrazně zesílily, pokračovaly i v noci. Krátce po šesté hodině místního času (5:00 SELČ), byla z jižního Libanonu odpálena asi stovka střel. Většinu zachytila protiraketová obrana, některé ale podle armády dopadly až poblíž Haify. Hizballáh podle serveru The Times of Israel (ToI) uvedl, že cílil na zařízení izraelské státní zbrojařské firmy Rafael.

Hizballáh podle ToI sdělil, že střelba je odvetou za exploze pagerů a vysílaček z tohoto týdne v Bejrútu a na dalších místech v Libanonu, které zabily čtyři desítky lidí, včetně dvou dětí, a několik tisíc dalších zranily. Většina mrtvých i zraněných byli zřejmě členové Hizballáhu. Hnutí i libanonská vláda akci přičetly Izraeli, ten se k věci nevyjádřil.

Exploze komunikačních zařízení dál vyostřily dlouholetý konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem, který eskaloval loni v říjnu po útoku Hamásu na Izrael. Hizballáh je spojencem Hamásu a Íránu. Od té doby se izraelská armáda a Hizballáh denně ostřelují přes izraelsko-libanonskou hranici, což si vyžádalo životy nejméně 26 civilistů a 22 vojáků na izraelské straně a více než pěti set členů Hizballáhu a desítek civilistů na libanonské straně.

V pátek odpoledne Hizballáh vypálil z jižního Libanonu na cíle v severním Izraeli na 150 raket a Izrael mimo jiné zasáhl dům na předměstí Bejrútu, kde zabil podle libanonské vlády nejméně 37 lidí včetně sedmi žen a tří dětí mladších 11 let a dalších sedm desítek lidí zranil. Mezi mrtvými je i 16 členů Hizballáhu, včetně dvou vysoce postavených velitelů, kteří byli podle izraelské armády cílem tohoto leteckého úderu.

Americké ministerstvo zahraničí v sobotu opět vyzvalo občany Spojených států, aby opustili Libanon, dokud jsou stále k dispozici komerční lety, informují světové agentury. Děje se tak na pozadí eskalace bojů mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballáh. Izraelská armáda uvedla, že v průběhu soboty v Libanonu zasáhla přes 400 cílů spojených s Hizballáhem.

V noci na dnešek se v severním Izraeli rozezněly sirény varující před raketovým útokem, podle serveru The Times of Israel (ToI) bylo slyšet, jak útok odráží izraelský systém protivzdušné obrany. Podle izraelské zdravotnické služby byl lehce zraněn muž ve věku kolem 60 let.

„Vzhledem k nepředvídatelné povaze probíhajícího konfliktu mezi Hizballáhem a Izraelem a nedávným výbuchům v Libanonu, včetně Bejrútu, velvyslanectví Spojených států vyzývá občany USA, aby opustili Libanon, dokud jsou k dispozici komerční možnosti,“ uvedlo americké ministerstvo zahraničí v aktualizovaném doporučení.

„V současné době jsou komerční lety k dispozici, ale s omezenou kapacitou. Pokud se bezpečnostní situace zhorší, mohou být komerční možnosti odletu nedostupné,“ doplnilo. Zároveň občany vyzvalo, aby „okamžitě“ opustili jižní Libanon a oblasti blízko hranice se Sýrií.

Spojené státy koncem července zpřísnily varování pro cesty do Libanonu a občanům doporučily, aby tam nejezdili. Stalo se tak po izraelském útoku, při němž byl v jižním Bejrútu zabit vysoce postavený představitel Hizballáhu. Izrael v pátek znovu provedl údery v jižním Bejrútu, zabit při nich byl mimo jiné Ahmad Mahmúd Vahbí, který od října do začátku roku velel speciálním jednotkám Hizballáhu, zvaným Radván.

ČR vyzvala své občany k opuštění Libanonu s ohledem na bezpečnostní situaci už loni v říjnu v návaznosti na eskalaci napětí po teroristických útocích Hamásu na území Izraele a izraelskou ofenzivu v palestinském Pásmu Gazy. Ve svém stále platném doporučení ministerstvo zahraničí varuje před veškerými cestami do země.

Občany ČR, kteří se na území Libanonu dosud zdržují, vyzývá, aby se ujistili, že mají platné cestovní doklady a pojištění, a poté zemi urychleně opustili. Podobně jako americká diplomacie upozorňuje, že „případné další zhoršení situace může vést k náhlému přerušení leteckého dopravního spojení ze země“.

Izraelské letectvo uvedlo, že v sobotu odpoledne zasáhlo přibližně 290 cílů Hizballáhu, včetně odpalovacích zařízení a „další teroristické infrastruktury“ v jižním Libanonu. V sobotu večer izraelská armáda informovala, že zasáhla dalších 110 pozic Hizballáhu na několika místech v jižním Libanonu.

Hizballáh a izraelská armáda proti sobě od loňského 8. října prakticky denně vedou přeshraniční útoky. Hizballáh tehdy začal útočit na sever Izraele na podporu Palestinců v Pásmu Gazy, kde vede Izrael válku proti Hamásu v odvetě za jeho teroristický útok ze 7. října.