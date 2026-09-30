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Padáme, pomoc! Záběry z letadla zachycují paniku pasažérů i drama v kokpitu

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  14:47aktualizováno  15:03
Videa zveřejněná cestujícími na letu z Dubaje do Tel Avivu zachycují okamžiky před možnou katastrofou. Kapitán, na kterého zaútočil druhý pilot nožem, na nich leží zakrvácený na zemi. Vedle něj je patrně svázaný útočník. Cestující na záběrech vysvětlují, že převzali kontrolu nad kokpitem.

„Najednou jsem uslyšel rvačku. Znělo to z kokpitu,“ popsal pro izraelskou stanici Channel 12 cestující jménem Daniel, který v tu chvíli čekal na repatriační let na saúdskoarabském letišti v Tabúku.

„Dveře byly pootevřené a viděl jsem, jak se někdo snaží někoho vystrčit ven. Tři Izraelci, co seděli za mnou, se šli podívat, co se děje. A vtom přešlo letadlo do velmi strmého klesání, nosem dolů.“

Podle Daniela trval pád letadla sice jen několik minut, cestujícím to ale připadalo jako věčnost. „Letadlo prostě padalo a točilo se jako šílené. Měl jsem pocit, že je konec. Že se znovu děje 11. září,“ svěřil se stanici s tím, že nepochyboval o tom, že jde o teroristický útok.

Padáme, potřebujeme pomoc! Cestující letu do Izraele zažili krvavé drama
Cestující po incidentu na palubě letu flydubai z Dubaje do Tel Avivu (30. září 2026)
Letoun společnosti flydubai na letišti v Dubaji (30. zář 2026)
Trasa letu společnosti flydubai z Dubaje do Tel Avivu
9 fotografií

„Viděl jsem krev na podlaze, když vynesli kapitána ven. Ti tři izraelští kluci jsou skuteční hrdinové. Těžko se vysvětluje, jak hrdinsky se zachovali, soustředili se na zneškodnění útočníka.“

Řízení padajícího stroje se chopili dva piloti v civilu, kteří se v kokpitu zamkli a stabilizovali let. „Letušky byly naprosto bezradné a hysterické, nevěděly, co dělat,“ vzpomíná Daniel.

Mezi cestujícími se mezitím šířila panika z dalšího možného scénáře. „Podíval jsem se ven a viděl jen poušť. Uvědomil jsem si, že Írán je blízko. Hlavou mi blesklo, že nás tam unášejí,“ popsal cestující. Uklidnil se až ve chvíli, kdy z reproduktorů promluvili piloti a oznámili, že se chystají přistát.

Horor na letu do Izraele. Pilot chtěl havarovat, cestující ho pomohli přemoct

Data ze sledování letu ukazují, že repatriační letadlo společnosti flydubai přistálo na letišti Tabúk v Saúdské Arábii, aby vyzvedlo uvázlé cestující. Podle zpráv médií začínají cestující, z nichž většina jsou Izraelci, nastupovat do nového letu společnosti flydubai zpět do Izraele.

Ministryně dopravy Miri Regevová začala požadovat okamžité pozastavení všech letů společnosti Flydubai do Izraele a nařídila prošetření bilaterální dohody o letecké dopravě se SAE.

Pro Izrael jde přitom o zásadní problém – Flydubai běžně provozuje z Tel Avivu osm letů denně a dubajské letiště se po podepsání Abrahámovských dohod stalo pro Izraelce hlavní přestupní branou do Asie a Spojených států.

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