Zařízení, které vyvinuly společnosti Elbit a Rafael, doplní protiraketové systémy Železná kopule a Davidův prak, jež Izrael používá při zachycení raket odpálených Hamásem z Pásma Gazy, Hizballáhem z Libanonu a Húsíi z Jemenu.
Současné zachycovače raket stojí nejméně 50 tisíc dolarů (milion korun) za kus, zatímco náklady na lasery, které se zaměřují především na menší rakety a bezpilotní letouny, jsou zanedbatelné.
„Nyní, když byla prokázána účinnost Železného paprsku, očekáváme významný skok ve schopnostech protivzdušné obrany díky nasazení těchto laserových zbraňových systémů dlouhého dosahu,“ uvedlo ministerstvo.
Systém testovalo několik týdnů v jižním Izraeli a prokázalo jeho účinnost v „kompletní operační konfiguraci zachycením raket, minometů, letadel a bezpilotních letounů v komplexní škále operačních scénářů“.
Gaza hoří, hlásí Netanjahuův ministr. Izrael ve městě zahájil masivní ofenzivu
První systémy mají být do konce roku začleněny do vojenské protivzdušné obrany. „Je to poprvé na světě, kdy vysoce výkonný laserový záchytný systém dosáhl plné operační zralosti,“ řekl generální ředitel ministerstva obrany Amir Baram.
„Železný paprsek je postaven na technologii adaptivní optiky a bude nepochybně systémem, který změní pravidla hry a bude mít bezprecedentní dopad na moderní válku,“ uvedl Yuval Steinitz ze společnosti Rafael.