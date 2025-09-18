VIDEO: Izrael ukázal Železný paprsek, laserový systém sestřelí rakety i drony

Autor: ,
  10:37
Izraelské ministerstvo obrany ve středu oznámilo, že úspěšně dokončilo testování nového laserového systému „Železný paprsek“, jenž má za cíl ničit přilétající rakety. „K operačnímu použití armádou bude připraven ještě letos,“ uvedla izraelská obrana.

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zařízení, které vyvinuly společnosti Elbit a Rafael, doplní protiraketové systémy Železná kopule a Davidův prak, jež Izrael používá při zachycení raket odpálených Hamásem z Pásma Gazy, Hizballáhem z Libanonu a Húsíi z Jemenu.

Současné zachycovače raket stojí nejméně 50 tisíc dolarů (milion korun) za kus, zatímco náklady na lasery, které se zaměřují především na menší rakety a bezpilotní letouny, jsou zanedbatelné.

Testování nového izraelského laserového systému Železný paprsek. (17. září 2025)
Testování nového izraelského laserového systému Železný paprsek. (17. září 2025)
Testování nového izraelského laserového systému Železný paprsek. (17. září 2025)
Testování nového izraelského laserového systému Železný paprsek. (17. září 2025)
64 fotografií

„Nyní, když byla prokázána účinnost Železného paprsku, očekáváme významný skok ve schopnostech protivzdušné obrany díky nasazení těchto laserových zbraňových systémů dlouhého dosahu,“ uvedlo ministerstvo.

Systém testovalo několik týdnů v jižním Izraeli a prokázalo jeho účinnost v „kompletní operační konfiguraci zachycením raket, minometů, letadel a bezpilotních letounů v komplexní škále operačních scénářů“.

Gaza hoří, hlásí Netanjahuův ministr. Izrael ve městě zahájil masivní ofenzivu

První systémy mají být do konce roku začleněny do vojenské protivzdušné obrany. „Je to poprvé na světě, kdy vysoce výkonný laserový záchytný systém dosáhl plné operační zralosti,“ řekl generální ředitel ministerstva obrany Amir Baram.

„Železný paprsek je postaven na technologii adaptivní optiky a bude nepochybně systémem, který změní pravidla hry a bude mít bezprecedentní dopad na moderní válku,“ uvedl Yuval Steinitz ze společnosti Rafael.

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Nejčtenější

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Hřib chce z Česka Dánsko s lepším počasím. Radí mu bývalá dánská eurokomisařka

Jako členy svého expertního týmu představil šéf Pirátů Zdeněk Hřib bývalou komisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou z Dánska či starostu Varšavy Rafala Trzaskowského. „Bojovala proti...

18. září 2025  10:46,  aktualizováno  12:39

Pracující se zlobí. Francii ochromily stávky proti škrtům, do ulic vyšly statisíce lidí

Odbory napříč Francií zahájily ve čtvrtek stávku proti plánovaným škrtům v rozpočtu na příští rok. Provoz omezily lékárny a nemocnice, výrazně zasažena je městská i regionální doprava. Stávkují i...

18. září 2025  12:38

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

18. září 2025  12:31

Hnutí ANO dominuje všude kromě Prahy, ve dvou krajích má přes 40 procent

Jediným českým krajem, kde má vládní koalice SPOLU tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL větší podporu než opoziční ANO, je Praha. Podle analýzy volebních modelů agentury STEM by v létě ve sněmovních volbách...

18. září 2025  12:25

Jak s eurem a sňatky homosexuálů? Studenti pozvali na debatu politické špičky

Přijetí eura, pomoc Ukrajině, zakotvení zákona o referendu či plnohodnotná manželství pro homosexuální páry. To jsou jen některá z témat, o nichž se hovořilo na politické debatě ve žďárské knihovně....

18. září 2025  12:17

Muslimové žalují SPD kvůli billboardům s ženou v burce. Jde o hanobení, tvrdí

Čeští muslimové podali žalobu na SPD kvůli předvolebnímu billboardu, na kterém hnutí zobrazuje zahalenou ženu s odkazem na současné vládní strany. Podle jejich advokáta vytváří kampaň zavádějící...

18. září 2025  12:15

Koupili vůz po diplomatovi a... stojí v garáži. Převod se zasekl na ministerstvu

Premium

Měla to být jen formalita, která měla trvat týden. Nyní už téměř tři desítky lidí čekají přes dva měsíce na převod aut, která si odkoupily od diplomatů, jimž v České republice v létě skončila jejich...

18. září 2025

Žijeme v Ostravě, lhali cizinci. Pro humanitární dávky si jezdili z Ukrajiny

Policisté moravskoslezského odboru cizinecké policie řešili tři případy neoprávněného čerpání humanitárních dávek. Ty republika poskytuje cizincům s dočasnou ochranou. „Jedná se o občany Ukrajiny,...

18. září 2025  11:59

VIDEO: K poctěéé zbraň! Scéna krále s Trumpem je jako z české komedie

Jako scénku z české komedie Pane, vy jste vdova! lehce připomíná středeční uvítání Donalda Trumpa králem Karlem III. Oba státníci stojí na nádvoří hradu Windsor před nastoupenou královskou gardou,...

18. září 2025  11:50

Slovenský velvyslanec si v Černínském paláci stěžoval na ministra Rakušana

Slovenský velvyslanec v Česku Martin Muránsky ve čtvrtek na ministerstvu zahraničí vyjádřil protest v souvislosti s účastí vicepremiéra, ministra vnitra a předsedy STAN Víta Rakušana na úterní...

18. září 2025  11:47

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Zkolabovaného muže zachránili policisté, vyběhli za ním osm pater

Lidský život zachránili v neděli policisté z Chebu. V bytě panelového domu zkolaboval čtyřiašedesátiletý muž. Díky včasné resuscitaci, kterou zahájil už mužův příbuzný a policisté v ní pokračovali,...

18. září 2025  11:38

Pro dálnici na Vídeň udělám vše, slibuje jihomoravský lídr Přísahy Petr Vokřál

Před rokem bývalý brněnský primátor za hnutí ANO Petr Vokřál pohořel v krajských volbách, kdy jako lídr dovedl Přísahu ani ne ke čtyřem procentům. Hnutí na něj však i letos vsadilo znovu, a tak se...

18. září 2025  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.