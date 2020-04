Jak v Izraeli bojují proti koronaviru? Jedině s plným břichem

Včera jsem odšrouboval dvířka od ledničky. Už mi překážela.“ Anebo „Co je nového? – Zase jsem jedl.“ To jsou některé z vtipů, jimiž se Izraelci poslední týdny bavili. Jíst a dívat se na televizi, které podle inzertní společnosti Roim Konim stoupla sledovanost téměř dvojnásobně, je prakticky jediné, co jim zbylo. Pokud tedy nepatří k těm, kdo mohou chodit do práce. I když tento týden vláda uvolnila přísná opatření a některé firmy mohou jet na 50 procent, stále je řada těch, kdo bojují s koronavirem vysedáváním před televizí a přeposíláním si vtipných videí. Pro příklad: v jednom z nich tlouštík dosedne do křesla, to se pod jeho vahou zhoupne a zboří půl domu. U toho je nápis: 81. den v karanténě.