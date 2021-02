S očkovacím pasem mohou Izraelci i na koncert, ostatní mají smůlu

Středeční koncert byl mezi prvními kulturními akcemi v Izraeli, jež jsou po nedělním rozvolnění uzávěry přístupné pouze držitelům vládou schválených zelených pasů. Ty potvrzují, že se dotyčný zotavil z koronavirové nákazy nebo byl před více než týdnem očkován druhou dávkou vakcíny.



„Sedět mezi očkovanými lidmi poskytuje ochranu a také pocit bezpečí,“ řekl podnikatel v důchodu Doron Zicher, který za soumraku přišel do telavivského parku Jarkon na koncert izraelské zpěvačky Nurit Galronové. „Je to skvělý pocit opět zažít veřejná vystoupení a zapojit se do aktivit poté, co jsem zůstával skoro rok doma v poněkud izolovaném prostředí,“ dodal.



Zhruba třetina z více než devíti milionů Izraelců dosud obdržela obě dávky očkování proti covidu-19. Od začátku pandemie země zaznamenala přes 760 tisíc případů infekce, přičemž aktuálně nakažených eviduje přes 42 tisíc. Více než 5 600 Izraelců po nemoci covid-19 zemřelo.

Zelený pas = vstupenka do normálního života

Zelený pas Izrael spustil o víkendu s cílem oživit ekonomiku. Posilovny, bazény, divadla a hotely jsou přístupné pouze držitelům tohoto potvrzení. Zařízení podle Reuters musejí omezit svou kapacitu a dohlížet na dodržování rozestupů.



Představitelé izraelského zdravotnictví doufají, že systém bude motivovat občany, kteří jsou k vakcinaci skeptičtí, aby se nechali naočkovat. Podle dosavadních izraelských studií vakcína Pfizer-BioNTech nejen chrání před nemocí covid-19 ale také snižuje míru přenosu koronaviru.

„Pokud bych musel jít na kulturní akci a nebudou tam chtít zelené pasy, tak bych nešel,“ řekl Reuters 66letý Michal Porat. „Chci o tom vědět a mít jistotu, že všichni vedle mě mají imunitu nebo jsou očkovaní. Lidem, kteří nebyli, bych nedůvěřoval,“ dodal.